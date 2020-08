La multinazionale tedesca Lidl ha avviato nuove assunzioni per diplomati che ricopriranno il ruolo di addetti vendita part time 8 ore domenicali o operatori di filiale. Le risorse, infatti, per partecipare alle selezioni dovranno essere in possesso di un diploma di maturità e le candidatura dovranno essere inoltrate seguendo la procedura telematica.

Lidl avvia le assunzioni e ricerca addetti alle vendite part time

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per tutti coloro che intendono entrare a far parte di una realtà ben consolidata sul territorio nazionale. Lidl, infatti, rappresenta una multinazionale in costante crescita e periodicamente avvia le assunzioni per diversi profili professionali da inserire nei vari punti vendita presenti in Italia.

Solitamente le ricerche sono rivolte a giovani diplomati che avranno la possibilità di crescere dal punto di vista professionale e personale, grazie a dei percorsi di formazione ben strutturati e messi a disposizione dall'azienda.

I requisiti di partecipazione

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Lidl, la multinazionale è alla ricerca di addetti alle vendite part-time da inserire nelle sedi di Castel Goffredo (Mantova) , Chiampo (Vicenza), Osio Sotto (Bergamo), Pordenone, Milano, Carignano (Torino), I candidati che supereranno le selezioni ed entreranno a far parte della squadra Lidl saranno inseriti all'interno di una filiale e svolgeranno mansioni di assistenza e accoglienza alla clientela.

Inoltre, saranno responsabili della gestione degli ordini, della sistemazione della merce negli scaffali, nella gestione della cassa e della pulizia dell'intero punto vendita. I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oltre ad avere uno spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, approccio al multitasking e ottime doti comunicative e relazionali.

Gli addetti vendita saranno inseriti con contratto part-time a 8 ore domenicali.

Lidl ricerca operatori di filiali per la sede di Villafranca di Verona

Per la sede di Villafranca di Verona e Ravenna, invece, Lidl ha aperto le assunzioni per operatori di filiali che si occuperanno del rifornimento dei prodotti sui bancali, della preparazione degli articoli in promozione e della pulizia e dell'ordine dei locali.

Inoltre, collaborerà con il team per la corretta gestione del punto vendita. I requisiti necessari sono: attitudine al lavoro di squadra, approccio al cliente, capacità al multitasking e grande serietà e affidabilità mentre non è richiesta nessuna esperienza pregressa.Tutti gli interessati potranno collegarsi sul portale Lidl e consultare le posizioni aperte e, dopo aver scelto l'offerta desiderata potranno procedere alla registrazione e all'invio della candidatura. L'ufficio delle risorse umane, invece, si occuperà delle selezioni che, per causa delle misure di sicurezza anti-Covid si svolgeranno attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e da remoto.