Enel ha avviato le assunzioni per tecnici di manutenzione per gli impianti di perforazione. Le ricerche sono rivolte a diplomati nel settore meccanico o tecnico, che avranno la possibilità di inoltrare la candidatura direttamente sul portale dell'azienda.

Enel avvia le assunzioni per diplomati

L'azienda, offre periodicamente nuove opportunità lavorative per diversi profili professionali. Difatti, stando ai dati del 2018, i collaboratori sono circa 70 mila e operano nelle filiali sparse in tutto il mondo. Ogni anno, inoltre, Enel seleziona personale da formare e inserire in azienda con contratti di apprendistato professionalizzanti, atti a una formazione tecnica dei giovani collaboratori, con l'ausilio di personale esperto e preparato.

Al termine del contratto di apprendistato, infatti, le risorse potranno svolgere posizioni tecnico-operative all'interno dell'azienda.

Opportunità lavorative per tecnici di manutenzione

Attualmente, invece, la multinazionale ha aperto le posizioni per tecnici di manutenzione per gli impianti di perforazione che opereranno nella sede della frazione di Larderello in provincia di Pisa. Si occuperanno, infatti, delle attività di manutenzione sugli impianti di perforazione. Inoltre, saranno responsabili della manutenzione programmata di primo e di secondo livello, della manutenzione accidentale, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di anomalie e guasti, delle attività di ricerca di guasti e della gestione e training on the job di operai junior Enel.

Le risorse saranno responsabili anche della supervisione di ditte specializzate in caso di appalti e del commissioring dell'impianto dopo la revisione quinquennale.

I requisiti necessari per la partecipazione

Per partecipare alle procedure di assunzione, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma quinquennale in ambito tecnico o meccanico, una pregressa esperienza di almeno cinque anni nel settore della manutenzione degli impianti, capacità nell'utilizzo del pacchetto Office, sensibilità sui problemi della sicurezza sul lavoro e un'esperienza nella gestione delle risorse di manutenzione.

Inoltre, vengono richieste anche ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, capacità di pianificazione e programmazione e una conoscenza approfondita della lingua inglese. Tutti gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro ancora attive, direttamente sul sito istituzionale di Enel e, dopo essersi registrati, inviare la il proprio curriculum vitae e inoltrare la candidatura.