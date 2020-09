Bershka ha aperto le posizioni per assumere nuove risorse motivate e dinamiche. In particolare si ricercano addetti vendita/commessi da impiegare nei punti vendita dell'azienda con un contratto di lavoro part-time. Le domande per iscriversi alle selezioni devono essere inoltrate in modalità telematica, non è indicata una data di scadenza per l'offerta di lavoro. Il tipo di contratto proposto prevede un orario lavorativo tra le 18 e 30 ore settimanali

Offerte di lavoro: Bershka cerca commessi, i requisiti

La nota catena d'abbigliamento ricerca addetti alle vendite con diploma nella scuola secondaria che siano motivati e versatili nell'attività lavorativa, curiosi e proattivi.

Un'esperienza pregressa nello stesso settore è un valore aggiunto per il candidato, ma non costituisce un requisito obbligatorio, si richiede invece disponibilità a lavorare su turni. Bershka, infatti, cerca risorse che abbiano la volontà di imparare e di crescere all'interno dell'azienda, che abbiano una buona predisposizione al lavoro di gruppo.

Tale figura si occuperà di tenere rifornito il piano vendita, supportare i colleghi in caso di bisogno (ad esempio per l'assistenza del cliente alla cassa oppure per la ricezione della merce al camerino), fornire un ottimo servizio alla clientela. Le risorse che saranno assunte da Bershka, inoltre, dovranno rispettare tutte le norme di salute e sicurezza e tenersi aggiornate sulle ultime tendenze della moda.

Assunzioni per commessi: le sedi del lavoro e il tipo di contratto

Le Offerte di lavoro di Bershka riguardano i punti vendita di Firenze e Grosseto (Toscana), Sassari (Sardegna), Genova (Liguria), Lamezia Terme (Calabria), Roma e Latina (Lazio), Civitanova Marche (Marche), Ferrara (Emilia Romagna). L'azienda offre un contratto a tempo determinato part-time con la possibilità di avanzare di carriera con programmi di promozione interna e formazione.

Bershka: come inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Bershka è necessario collegarsi sul sito di Inditex nella sezione dedicate alle carriere. Bisognerà poi scegliere il marchio, il tipo di pozione di lavoro (in questo caso addetti vendita) e la città in cui l'aspirante intende candidarsi.

Dopo aver scelto la posizione d'interesse sarà necessario cliccare su "Iscriviti" per partecipare alla selezione. Se il candidato ha già un profilo in Inditex careers, la procedura sarà completata soltanto dopo l'accesso con le proprie credenziali, in caso contrario è richiesta all'aspirante la creazione del profilo professionale.