Primark, catena di negozi di abbigliamento, ha aperto le posizioni per diversi ruoli professionali. In particolare si ricercano addetti alle vendite e assistenti di cassa. Per il primo profilo non è richiesto un particolare titolo di studio, mentre coloro che si occuperanno della gestione delle casse devono essere in possesso di un diploma oppure di una laurea in ambito economico. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria candidatura.

Lavoro: Primark cerca addetti alle vendite part-time

L'azienda ha avviato le selezioni per addetti alle vendite con contratto lavorativo part-time.

Le risorse si occuperanno di assistenza alla clientela, esposizione degli articoli nel reparto, gestione dei camerini, operazioni di cassa, movimentazione della merce, inoltre dovranno garantire che il negozio abbia sempre un aspetto pulito e ordinato. Per quanto riguarda i requisiti richiesti da Primark non è indicato un particolare grado di istruzione, sono invece necessari: attitudine al cliente, determinazione, flessibilità oraria, atteggiamento positivo, predisposizione al lavoro di gruppo, passione per la moda e capacità di apprendimento. Un'esperienza nello stesso settore lavorativo è preferibile. Le sedi di lavoro per questa posizione sono: Roncadelle (Brescia), Arese (Milano), Rozzano (Milano), Verona e Firenze.

Assunzioni per assistenti di cassa

Primark cerca assistenti di cassa per la propria sede di Verona. Tale figura professionale supporterà il team per offrire alla clientela un servizio di pagamento rapido ed efficace, inoltre verificherà costantemente l'incasso giornaliero, si occuperà di preparare i fondi cassa per le transazioni, compilare i report in base ai dati di vendita, effettuare controlli sui registratori di cassa e sugli scontrini relativi alle transazioni di reso, eseguire prelievi e predisporre depositi bancari.

In tal caso l'azienda richiede un'esperienza pregressa nel medesimo abito, diploma o laurea in materia economica, attitudine al lavoro in team, flessibilità oraria, precisione, capacità organizzative. Il contratto di lavoro offerto è part-time.

Primark: come inviare la propria domanda di lavoro

Per candidarsi alle suddette Offerte di lavoro è necessario collegarsi sul sito ufficiale di Primark nella sezione "Carriere".

In tale ambito compariranno tutte le posizioni attive e, dopo aver scelto il ruolo professionale e la sede lavorativa d'interesse, bisognerà cliccare su "Presenta la tua candidatura". Per completare la procedura è necessario iscriversi alla piattaforma mediante il proprio indirizzo email.