Il gruppo Calzedonia ha aperto le selezioni per diverse figure professionali. In particolare si ricercano operai magazzinieri, assistenti ufficio prodotto e tecnici. Per il ruolo di magazziniere non è richiesto un particolare titolo di studio e neanche, quale requisito obbligatorio, una pregressa esperienza lavorativa e non è indicata una data di scadenza per l'invio della domanda.

Calzedonia cerca operai magazzinieri

Nell’ambito un potenziamento dell’area logistica distributiva, Calzedonia ricerca operai magazzinieri che si occuperanno di ​prelievo, stoccaggio e controllo dei prodotti. A tal proposito l'azienda seleziona risorse che abbiano già ricoperto tale ruolo oppure che non abbiano avuto esperienza, ma siano determinati a intraprendere tale lavoro e a entrare nel gruppo.

L'azienda richiede flessibilità, precisione e disponibilità a lavorare su turni. Le sedi di lavoro per la suddetta posizione di lavoro riguardano i punti vendita di Vallese di Oppeano e Menà di Castegnaro in provincia di Verona.

Assistente ufficio e tecnico specializzato: assunzioni del gruppo Calzedonia

Calzedonia è alla ricerca di assistenti ufficio prodotto: la risorsa si occuperà di compilare le distinte base prodotto, gestire i fornitori di materiali e accessori, supportare tutte le fasi di avanzamento della collezione, codificare materiali e gestire il rapporto con le fabbriche per le indicazioni inerenti al prodotto. Per tale profilo l'azienda richiede un diploma o una laurea in discipline economiche, conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese, predisposizione ai rapporti con la clientela e interpersonali, precisione, capacità organizzative, positività, dinamismo e motivazione.

La sede lavorativa è a Verona (sede centrale).

Per la sede di Avio (in provincia di Trento), invece, è aperta la seguente posizione di lavoro: tecnico/a specializzato in maglieria calata. La risorsa deve avere ottime conoscenze dei trattamenti industriali dei capi in maglia, nell'ambito dei filati, esperienza nell’uso di macchine da rimaglio e nella produzione e tessitura, capacità gestionale e organizzativa.

Posizioni aperte in Calzedonia: come inviare la propria domanda

Per partecipare alle selezioni e candidarsi alle Offerte di lavoro di Calzedonia è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda nella sezione "Carriere", in tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte con le relative sedi lavorative.

Dopo aver scelto la posizione d'interesse bisognerà cliccare su "Candidati" dopo aver effettuato la registrazione al sito.