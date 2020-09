Leroy Merlin, nota azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e specializzata nella commercializzazione di articoli per bricolage, ferramenta e arredamento, ha avviato le assunzioni per vari profili professionali come capi reparto e addetti alla logistica.

Assunzioni per diplomati e laureati

Le risorse che entreranno a far parte della realtà Leroy Merlin avranno la possibilità di partecipare a dei corsi formativi che serviranno per lo sviluppo delle competenze tecniche e di vendita. Leroy Merlin, azienda nata in Francia, è presente anche in Italia con circa 48 punti vendita e periodicamente avvia le assunzioni per varie figure professionali che contribuiranno alla crescita dell'azienda.

Attualmente, il gruppo ha in attivo circa 78 mila dipendenti operanti in tutte le sedi presenti su scala mondiale e, grazie a nuovi investimenti, l'azienda mira al potenziamento degli organici dando la possibilità a molti giovani di far parte di una realtà in forte espansione.

Selezioni per addetti alla logistica

Nel dettaglio, Leroy Merlin ricerca addetti alla logistica per il punto vendita presente a Piacenza. In questo caso, le risorse saranno responsabili della corretta tenuta dei magazzini garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e dell'utilizzo dei mezzi di lavoro, ovvero, mezzi di movimentazione merci e altri dispositivi mobili. Gli addetti alla logistica si occuperanno anche del ricevimento della merce in entrata e del controllo degli articoli, indirizzando la merce secondo le regole stabilite dall'azienda.

I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico professionale e un'esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata, oltre ad avere un orientamento al risultato, ottime capacità comunicative, doti di leadership e capacità di organizzazione.

Si ricercano capireparto per la sede di Genova

Per la sede di Genova, invece, sono aperte le assunzioni per capi settore responsabili della definizione delle strategie aziendali, dell'elaborazione dei piani di azione per un approvvigionamento qualitativo e dell'organizzazione delle attività quotidiane della squadra per garantire un servizio di qualità alla clientela.

In questo caso viene richiesta una laurea in discipline economiche, oltre a un'esperienza manageriale e nel settore commerciale, una disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale e una buona conoscenza della lingua inglese o francese. Le candidature vanno inoltrate esclusivamente con procedura telematica e gli interessati alle assunzioni in azienda potranno consultare le Offerte di lavoro sul portale Leroy Merlin, dove si potrà allegare il curriculum.