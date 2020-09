Lidl ha avviato nuove assunzioni nei centri logistici presenti in Italia. Dopo le recenti ricerche per addetti alle vendite e operatori di filiale, l'azienda mira al potenziamento del settore logistico e dà il via libera alle selezioni per addetti al magazzino, per i quali non viene richiesto nessun titolo di studio specifico.

La multinazionale tedesca Lidl, operante nel settore della grande distribuzione organizza e specializzata nella vendita di prodotti alimentari e beni di largo consumo, periodicamente avvia nuove assunzioni di personale da inserire nelle varie filiali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Solitamente, ricerca personale diplomato anche se qualche opportunità lavorativa viene data anche a coloro che non sono in possesso di un titolo di studio specifico e a candidati senza esperienza.

Avviate assunzioni per magazzinieri

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito della società Lidl, sono state avviate le assunzioni per addetti al magazzino che saranno inseriti nei centri logistici di Volpiano (Torino), Sesto al Reghena (Pordenone) e Pisa con contratto di lavoro a tempo parziale. Le risorse si occuperanno della preparazione dei prodotti presenti in magazzino, basandosi sugli ordini ricevuti direttamente dai punti vendita, della predisposizione dei pallet nell'area di uscita delle merci e avranno un ruolo fondamentale sul controllo in termini di qualità e quantità degli articoli da destinare alla vendita.

Gli addetti al magazzino, inoltre, svolgeranno le mansioni di mantenimento dell'ordine e della pulizia del centro logistico e svolgeranno le attività connesse all'inventario del magazzino.

I requisiti necessari

I candidati ideali dovranno essere dotati di ottima precisione e attenzione ai dettagli, capacità di organizzazione e pianificazione del proprio lavoro, avere affidabilità e flessibilità, oltre ad una predisposizione a lavorare in un team.

Si richiede anche la predisposizione ai lavori manuali e operativi e una disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Candidature online

Tutti coloro che sono interessati alle assunzioni in Lidl potranno consultare le offerte di lavoro attive, direttamente sul portale dell'azienda e procedere all'inoltro del curriculum esclusivamente con procedura telematica.

I candidati ritenuti in linea con i requisiti richiesti verranno convocati dai responsabili del personale per le selezioni. L'azienda offre un ambiente accogliente e stimolante, un contratto di lavoro part-time, la possibilità di lavorare in un'azienda in costante crescita e molti percorsi formativi completi di training on the job che avranno lo scopo di garantire le competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni.