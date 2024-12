Il concorso scuola indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito denominato PNRR2, ha inserito nel bando anche la tabella dei titoli valutabili, distinti per ordine e grado. La valutazione complessiva non può eccedere i cinquanta punti e, qualora venissero dichiarati in numero superiore, sarebbero comunque ridotti a cinquanta.

Domanda Concorso scadenza il 30 dicembre

Nel DDG n. 3059 e nel DDG n. 3060 sono contenute tutte le informazioni relative ai titoli dichiarabili e al punteggio spettante. Gli stessi devono essere posseduti entro la data di compilazione della domanda ad eccezione dei corsi abilitanti da 30/60 CFU, ancora in fase di svolgimento e nella domanda saranno dichiarati con la riserva, riserva da sciogliere entro giugno 2025, pena il depennamento dalla graduatoria di merito.

La domanda di partecipazione scade il 30 dicembre e si potrà scegliere solo e soltanto una Regione nella quale concorrere, per quanto riguarda le discipline oggetto del concorso, invece, si avrà la possibilità di concorrere per più classi, in base ai titoli posseduti. In questo caso, la prova scritta sarà una e varrà per tutte. Nel bando sono contenute anche le informazioni relative ai posti disponibili suddivisi per regione e classe di concorso. Inoltre, nel suddetto bando ci sono anche gli accorpamenti di alcune classi di concorso.

Tabella titoli cinquanta punti dichiarabili

L’Allegato B del bando contiene la tabella titoli valutabili per il concorso docenti, suddivisa per ordine e grado e organizzata in tipologie.

Nella compilazione della domanda, l’ordine da seguire è il medesimo:

-Tipologia A: contiene il titolo di accesso che può essere la laurea o il diploma al quale può essere aggiunta un’ulteriore abilitazione.

Tipologia B: riguarda il punteggio per i titoli accademici e idoneità a concorsi. E’ la parte più corposa della valutazione, perché per ogni concorso superato o per il conseguimento di un dottorato si potranno inserire 12,50 punti.

Tipologia C: è relativa al servizio svolto, 2 i punti per annualità.

Il punteggio complessivo sarà dato, oltre che dai cinquanta punti di titoli, da 70 a 100 punti rispettivamente per le due prove, computer based e orale.

Come presentare domanda partecipazione concorso

L’unica modalità di compilazione e invio della domanda è online, attraverso il Portale Unico di reclutamento del Ministero.

Per accedere è necessario essere registrati al portale Istanze On Line (IOL) ed essere in possesso dell’Identità digitale (SPID) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per inoltrare la domanda c’è tempo fino al 30 dicembre alle ore 23:59.