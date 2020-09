Il centro di riabilitazione Montessori della città di Fermo ha promosso un avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di eventuali incarichi esterni libero professionali, nel ruolo di psicologo clinico, da destinare al centro ambulatoriale di riabilitazione e presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche.

Lo stesso centro ha emanato un'altra procedura per eventuali incarichi nella professione di logopedista. Per entrambe le procedure la scelta della risorsa sarà effettuata da una commissione appositamente costituita, la quale disporrà di 35 punti, di cui cinque da assegnare per i titoli (curriculum e titolo di studio); e 30 per il colloquio inteso alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il ruolo da ricoprire.

Il termine per l'invio delle domande è fissato al 28 settembre 2020. La graduatoria sarà valida per i successivi tre anni dalla data della sua approvazione e sarà utile ai fini delle richieste di nuovo personale dell'ente.

Selezione per psicologo clinico

Per partecipare alla procedura comparativa i candidati devono essere in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi ai Concorsi Pubblici tra cui: cittadinanza italiana equiparata a uno stato dell'Unione Europea, non essere stati licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, non aver in corso alcun procedimento penale. Inoltre è necessario aver conseguito una:

Laurea in Psicologia (conseguita secondo il vecchio ordinamento);

Oppure, una laurea specialistica o magistrale;

Abilitazione professionale e iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi.

Le domande devono essere inoltrate, entro il prossimo 28 settembre secondo uno dei seguenti modi: posta elettronica certificata; spedita a mezzo posta, con raccomandata o presentata personalmente dall'interessato all’ufficio protocollo del Comune di Fermo.

Il presente avviso è reperibile, nel sito Internet del suddetto ente, selezionando l'apposita sezione "amministrazione trasparente - bandi di concorso".

Opportunità per logopedista

Possono partecipare al presente avviso pubblico: i cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti generali per i concorsi pubblici e di una laurea in logopedia o titoli di studio equipollenti.

Gli interessati potranno inviare la domanda tramite raccomandata; oppure mediante l'utilizzo di una Pec personale, al seguente indirizzo: protocollo @pec.comune.fermo.it opppure direttamente all'ufficio protocollo del Comune.