La Città Metropolitana di Milano ha recentemente emanato quattro nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di tecnici e di amministrativi.

Degli 11 posti messi complessivamente a concorso, in particolare, tre sono per specialista amministrativo e di supporto, due per tecnici delle infrastrutture e territorio, quattro per istruttore amministrativo e due per assistenti tecnici infrastrutture e territorio.

I vincitori delle selezioni avranno un contratto a tempo indeterminato. Il termine per l'invio delle domande è fissato alle ore 12 di giovedì 2 marzo 2023.

Requisiti per partecipare ai concorsi Città Metropolitana di Milano

Per partecipare al concorso per tecnici specialista amministrativo e di supporto e a quello per tecnici delle infrastrutture e territorio è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

Laurea in discipline tecnico-amministrative, economico-giuridiche;

Laurea in servizio sociale e politiche sociali (tecnici specialista amministrativo e di supporto).

Mentre relativamente alla selezione per istruttore amministrativo e a quella per assistente tecnico delle infrastrutture è richiesto il conseguimento di un diploma di secondo grado quinquennale.

Come in tutti i Concorsi Pubblici, per candidarsi, è necessario essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici.

Occorre inoltre avere la cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica), oppure essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere un loro familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato.

Inoltre è necessario non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

Modalità di selezione e invio della domanda

Le selezioni consistono in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta verifica la conoscenza delle materie relative all'impiego cercato, mentre la prova orale verifica le capacità relazionali e di problem solving del candidato.

Per ulteriori informazioni è possibile reperire il bando integrale, visitando il sito istituzione della Città Metropolitana di Milano, digitando nel motore di ricerca interno la parola ''concorsi'' e cercando fra le selezioni che risultano aperte fino alla data del 2 marzo, seguendo poi le istruzioni per candidarsi, entro le ore 12 di tale giorno.