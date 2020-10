L'azienda Acqua e Sapone, specializzata nella vendita di prodotti per la cura della persona e per la casa, ha recentemente aperto le assunzioni per nuove figure professionali, ed in particolare per addetti alle vendite da inserire nei vari store presenti nella penisola e in alcuni negozi di nuova apertura a San Giuliano Milanese (Milano) e Montichiari, in provincia di Brescia.

Acqua e Sapone avvia le assunzioni, nessun titolo richiesto

Molti giovani in cerca di un'occupazione, quindi avranno la possibilità di lavorare in un'azienda dinamica ed in continua espansione. Acqua e Sapone, infatti, seleziona periodicamente personale anche senza esperienza e senza richiedere alcun titolo di studio specifico.

Inoltre, garantire sempre un servizio alla qualità alla clientela grazie a nuove assunzioni e all'apertura di nuove filiali su tutto il territorio nazionale.

Selezioni per addetti alle vendite

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, Acqua e Sapone ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nei vari punti vendita presenti in tutta Italia, oltre ad alcune figure professionali richieste per gli store di nuova inaugurazione a San Giuliano Milanese (Milano) e Montichiari (Brescia).

Le figure forniranno un'adeguato supporto alla clientela e forniranno tutte le informazioni necessarie sui prodotti e sulle promozioni di Acqua e Sapone, al fine di rendere più confortevole l'acquisto.

Inoltre, si occuperanno della sistemazione della merce, della preparazione degli articoli in promozione e avranno un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda il riordino della merce, le consulenze di vendita e le varie operazioni di cassa e di resi.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di addetti alle vendite, l'azienda non richiede requisiti particolari.

I candidati, infatti, non dovranno essere necessariamente titolari di un diploma di maturità ne avere un'esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito vendite. Si richiedono soltanto ottime capacità di comunicazione, doti relazionali e propensione al contatto con il pubblico.

Inoltre, i candidati ideali dovranno avere capacità di apprendimento, interesse per la crescita professionale, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, orientamento al risultato e attitudine alla cura del punto vendita.

Tutti gli interessati alle assunzioni potranno consultare le offerte di lavoro attive, direttamente sul portale Acqua e Sapone e, dopo aver scelto la posizione desiderata potranno allegare il proprio curriculum vitae e procedere all'inoltro della candidatura.