Lidl, azienda operante nella grande distribuzione organizzata ha avviato nuove assunzioni di personale da inserire nei punti vendita di tutta Italia. In particolare, si ricercano operatori di filiale per i quali non vengono richiesti requisiti particolari. Difatti, potranno candidarsi tutti coloro che non hanno alcun titolo di studio specifico e che siano alla prima esperienza.

Lidl avvia le assunzioni per operatori di filiale

Lavorare in Lidl vuol dire far parte di un'azienda ben strutturata e soprattutto organizzata nei percorsi formativi rivolti ai propri dipendenti. L'azienda, infatti, investe costantemente sulla formazione del personale e organizza corsi di formazione e-learning e training on the job garantendo lo sviluppo delle competenze per i dipendenti sulle tecniche di vendita e di promozione dei prodotti.

Le attuali assunzioni dell'azienda si concentrano sui punti vendita di Lodi, Pullo (Milano), Rieti, Modena, Pistoia, Verona, Rimini, Treviso, Trento, Mantova e Vasto, in provincia di Chieti.

Le figure ricercate riguardano operatori di filiale che hanno mansioni similari agli addetti alle vendite. Difatti, le risorse si occuperanno dell'accoglienza e dell'assistenza ai clienti, fornendo loro le informazioni necessarie per rendere confortevole l'acquisto. Saranno anche responsabili dell'approvvigionamento della merce e della sistemazione sui bancali, prepareranno e gestiranno i nuovi articoli in promozione e collaboreranno con tutta la squadra per la corretta gestione del punto vendita. Gli operatori di filiale, inoltre, dovranno mantenere pulito e in ordine i locali.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione non vengono richiesti requisiti particolari. Non occorre, infatti, il possesso di un diploma di maturità né un'esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata ma i candidati ideali dovranno avere orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità oraria, puntualità e affidabilità.

Tra i requisiti preferenziali, anche ottime capacità comunicative e relazionali, doti organizzative e di pianificazione e capacità al multitasking.

Candidature con modalità telematica

Gli interessati alle assunzioni in Lidl potranno consultare tutte le Offerte di lavoro direttamente sul portale dell'azienda e procedere alla registrazione sul sito, allegando il curriculum vitae.

L'azienda offre un contratto di lavoro a tempo pieno, una retribuzione al minuto, una continua formazione on the job ed e-learning, tante attività da svolgere con tutta la squadra anche al di fuori degli orari lavorativi, la possibilità di lavorare in un'ambiente stimolante e dinamico e altri benefit previsti dal welfare aziendale.