Proseguono le campagne di assunzioni autunnali predisposte da grandi e piccole marche con l'intento di arricchire il parterre di collaboratori. Interessanti da questo punto di vista le offerte di lavoro di ottobre 2020 lanciate da Decathlon, alla ricerca di figure di vario tipo da inserire nelle proprie 4 aeree strategiche. Diverso il discorso per le selezioni Sisal, che, avviate prossimamente, saranno indirizzate in particolar modo a giovani candidati.

Decathlon, offerte di lavoro ottobre 2020: 4 aree disponibili, annunci disseminati per le aree di Torino, Milano, Bologna, Ferrara e Napoli

La nota catena di punti vendita di articoli sportivi lancia periodicamente delle Offerte di lavoro per arricchire un personale già ricco in vista anche di nuove aperture.

Non fa eccezione questo ottobre 2020, con Decathlon ad aver predisposto nuove assunzioni per i punti vendita di tutta Italia (ad oggi se ne contano 123 in totale disseminati tra Nord e Sud del paese).

In dettaglio gli inserimenti risultano possibili in 4 differenti aree aziendali: Retail, Logistica, Produzione e Sede Centrale con offerte al momento attive per tutte le sezioni tranne che per quella relativa alla Produzione.

Più nello specifico, riguardo alla prima area si ricercano tra gli altri Sales Assistant Praticante Sci/ Snowboard per la sede di Grugliasco (Torino), Sport Leader ad Arenaccia (Napoli), Sales Assistant Escursionismo e Sci per la sede di Camerano (Ancona), Venditore Reparto Sport Di Montagna a Ferrara; in riferimento alla seconda sono invece attive diverse selezioni per Warehouse Department Manager (Torino e Bologna le aree geografiche più interessate), mentre per l'ultima si segnalano posti vacanti per Accounting Partner e Financial Partner entrambi per la sede di Desio (Milano).

Per quanto riguarda i requisiti necessari, tranne che per gli annunci più tecnici (come quelli connessi all'area Finance) non è quasi mai richiesto uno specifico titolo di studio che vada al di là del diploma di scuola media superiore: a dover fortemente caratterizzare i candidati idonei a concorrere per le offerte di lavoro di ottobre 2020 lanciate da Decathlon devono invece essere una reale passione per lo sport, la predisposizione a raggiungere i propri obiettivi, la propensione a lavorare in team, una forte conoscenza della disciplina sportiva alla quale si viene assegnati e un'ottica conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi è sufficiente visitare la sezione 'Decathlon-Lavora con noi' attiva sul portale online dell'azienda, cliccare sull'annuncio di interesse dopo aver avuto cura di selezione l'area preferita delle 4 possibili (il menu in questo caso è sulla sinistra) e compilare il form inviando il proprio cv.

I candidati idonei verranno poi contattati per una prima intervista telefonica, alla quale potrà poi fare seguito un colloquio individuale o di gruppo.

Assunzioni Sisal, presto offerte di lavoro nel campo del digitale e delle nuove tecnologie

E' sempre di ottobre 2020 la notizia che presto avvierà una mega campagna di recruiting anche Sisal - azienda italiana specializzata nel settore del gioco regolamentato - le cui offerte di lavoro creeranno nei prossimi mesi ben 200 assunzioni per giovani profili. A darne notizia la stessa Sisal, tramite un comunicato stampa che ha inteso illustrare il programma di potenziamento dell’organico resosi necessario data la ferma convinzione di acquisire un ruolo sempre più determinante all'interno del business digitale.

Le offerte di lavoro Sisal (che oggi impiega circa 1800 dipendenti) stanno dunque per arrivare: per candidarsi sarà presumibilmente necessario possedere elevate competenze nel campo delle nuove tecnologie, con l'area IT particolarmente sollecitata: si ricercheranno quasi certamente esperti in informatica, sviluppatori ed anche programmatori, il tutto con l'intento di metter su dei team giovani e dinamici. Le sedi di lavoro saranno quasi certamente quelle di Milano e Roma anche se in questo periodo, come altre realtà produttive, anche Sisal si serve in modo massiccio delle pratiche di smart working rese necessarie come misure anti propagazione del contagio da coronavirus.

Tutti gli interessati dovranno consultare la pagina 'Lavorare in Sisal' e tenerla monitorata: per rispondere agli annunci di interesse sarà necessario inviare un video di presentazione, se il profilo verrà ritenuto interessante si verrà ricontattati.