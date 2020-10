Nonostante una movimentazione del settore certamente ridotta dalle limitazioni imposte dal governo per combattere la pandemia da Covid-19, aziende e marchi attivi in vari comparti continuano a programmare cicli di assunzioni indirizzati a professionisti formati e a giovani senza esperienza da assumere tramite contratti di stage. Interessanti Offerte di lavoro per novembre 2020 ormai alle porte giungono allora da Zurich, nota compagnia assicurativa, e da Banca Mediolanum, con una serie di assunzioni programmate per le sedi di Milano e Basiglio in Lombardia.

Assunzioni Zurich, a novembre 2020 il gruppo ricerca senior life protection production manager e risk analyst

Nell'analizzare le offerte di lavoro per novembre 2020 di oggi partiamo dal gruppo Zurich Insurance, nota compagnia assicurativa svizzera con sede principale a Zurigo. In questo momento il gruppo ricerca diverse figure per la sede di Milano, tra i profili più interessanti: Underwriting services specialist per il quale è necessario poter vantare il possesso di una laurea o titolo di studio professionale e una conoscenza fluente della lingua inglese, Senior life protection production manager, che devono vantare esperienza pregressa e una laurea magistrale in ambito economico, conoscenze approfondite dei prodotti assicurativi, capacità di utilizzo di Word, Power Point ed Excel e anche qui ottima conoscenza della lingua inglese, procurement operations excellence manager, chiamato a conoscere sistemi di approvvigionamento quali Coupa/Ariba e a possedere una certificazione quale CIPS/ISM, e Risk analyst, figura per la quale può essere sufficiente il diploma di maturità scientifica che dovrà essere disponibile anche a trasferte fuori regione.

Di posizioni aperte per nuove future assunzioni ce ne sono molte altre, dagli IT Auditor ai Pension Funds Specialist (l'elenco completo è presente sul portale online del gruppo). Per potersi candidare è necessario registrarsi al sito, dopo di che, navigando sempre all'interno della sezione 'lavora con noi', sarà possibile inviare il proprio cv e segnalare i propri dati personali per essere ricontattati dal gruppo.

Selezioni Banca Mediolanum, per ottobre e novembre 2020 attivi dei percorsi di inserimento per i giovani

Anche a proposito delle offerte di lavoro per novembre 2020 messe a disposizione dal gruppo bancario di Banca Mediolanum c'è solo l'imbarazzo della scelta. Di posizioni aperte se ne possono trovare numerose - fra le tante Addetto Back Office Bancario, Analista Tecnico IT, Attuario (Non-Life), Investment Communication Specialis, IT Risk Specialist - per la maggior parte di esse è richiesta una laurea in discipline economiche, la disponibilità a lavorare in orari flessibili, un'ottima conoscenza della lingua inglese e una buona propensione a lavorare in team.

Tutte le offerte sono al momento attive per le sedi di Basiglio e Milano, in riferimento alla quale Banca Mediolanum ha previsto anche un percorso di inserimento per giovani adatti al profilo di Banking Specialist: il gruppo è alla ricerca di ragazzi di età inferiore ai 28 anni da inserire nel ruolo iniziale di Operatori del Customer Service così da supportare la clientela in varie operazioni operative e-o informative. Ciascuno sarà poi dirottato in altre aree (Finanza, Marketing e Comunicazione, Amministrazione solo per fare qualche nome) ed aiutato a crescere per costruire la propria carriera all'interno del gruppo.

Anche qui la candidatura è online: sarà prima necessario registrarsi al sito, dopo di che sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte e candidarsi allegando alle offerte di interesse il proprio cv.