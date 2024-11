Joshua Zirkzee si sarebbe offerto alla Juventus: questa è l'ultima indiscrezione emersa sul mercato dei bianconeri. L'olandese, che ha messo a referto un solo gol e un solo assist in 11 presenze in Premier League, sarebbe insoddisfatto della sua esperienza al Manchester United, in grande difficoltà dati i soli 13 punti in classifica e il cambio già operato in panchina alla guida della squadra (via Ten Hag, dentro Amorim). Zirkzee, quindi, vorrebbe rientrare in Serie A.

Gli agenti di Zirkzee al lavoro con la dirigenza della Juventus, nodo sulla formula

Se davvero gli agenti dell'ex Bologna stanno dialogando coi bianconeri i punti sul tavolo appaiono diversi: Zirkzee è stato acquistato dagli inglesi per 40 milioni di euro più commissioni appena qualche mese fa, difficile pensare che possa subito lasciare a titolo definitivo, anche perché in quel caso Cristiano Giuntoli sarebbe in difficoltà. La Juventus deve acquisire uno o due difensori dati gli stop di Bremer e Cabal e non ha le risorse per spendere così tanto anche per la punta.

L'idea sarebbe allora quella di un prestito con diritto di riscatto, anche se non è ancora chiaro che cosa il nuovo tecnico Amorim pensi dell'olandese e se opporrà o meno un divieto alla sua cessione.

Pochi problemi invece sembrano esserci sull'ingaggio: Zirkzee percepisce 3,5 milioni di euro, lo stipendio è alla portata delle casse del club.

Zirkzee vuole ritrovare Thiago Motta

Alla base della volontà dell'olandese di lasciare Manchester, a quanto trapela, ci sarebbe la ferma convinzione di voler ritrovare Thiago Motta, che l'anno scorso al Bologna l'ha definitivamente consacrato al grande calcio.

Per la felicità evidentemente anche dell'ex allenatore di Genoa e Spezia, che per lanciarlo ha messo in panchina Arnautović e che potrebbe fare lo stesso a Torino con Dusan Vlahovic. Senza contare che a gennaio, quando aprirà il mercato invernale, dovrebbe essere disponibile anche Arek Milik, che proprio due giorni fa ha avuto il via libera dei medici al processo di riatletizzazione.

Il suo rientro in campo viene fissato per la seconda metà del mese di dicembre.

Approvata la sessione straordinaria del mercato per giugno 2025

Sempre sul fronte Calciomercato ma proiettandosi a giugno, il consiglio federale della FIGC, su richiesta della Lega Serie A, ha dato l'ok alla creazione di una finestra di mercato straordinaria per le date 1-10 giugno 2025 per venire incontro alle esigenze di Juventus e Inter che dal 15 giugno al 13 luglio 2025 rappresenteranno l'Italia alla prima edizione del Mondiale per Club in USA.

Nella finestra di tempo a oggetto, tutte le squadre potranno comunque operare sia in entrata che in uscita.