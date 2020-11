Amazon cerca magazzinieri da assumere nei suoi centri logistici sparsi in diverse regioni d'Italia. La nota azienda di e-commerce non richiede, come requisito indispensabile per partecipare alle selezioni, una pregressa esperienza oppure un particolare titolo di studio. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro online della candidatura alla posizione di operatore di magazzino.

Lavoro in Amazon: le mansioni da svolgere e i requisiti per candidarsi

I magazzinieri si occuperanno di tutte le operazioni che riguardano la gestione degli ordini della clientela. In particolare le mansioni degli operatori di magazzino saranno le seguenti: ricevere la merce e stoccarla nel magazzino, prelevare e scansionare gli ordini con il supporto di uno scanner e, infine, imballare e spedire gli ordini dei clienti.

Per candidarsi all'offerta di lavoro di Amazon non sono richiesti un particolare titolo di studio, una qualifica professionale oppure un'esperienza pregressa nello stesso ambito: aver lavorato già nello stesso ruolo, tuttavia, costituisce un fattore favorevole per il processo di inserimento delle nuove risorse.

L'azienda, operante nel settore delle vendite online, infatti, si propone di formare i propri dipendenti qualsiasi sia la loro precedente attività lavorativa. Sono richieste invece: disponibilità al lavoro su turni e/o notturni e festivi, flessibilità oraria con la possibilità di fare straordinari. Per candidarsi è necessario aver conseguito la maggiore età, avere una buona conoscenza della lingua italiana, conoscenza e rispetto delle norme di salute e sicurezza.

Le sedi lavorative e come inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione

Le sedi di lavoro in cui sono attualmente aperte le selezioni di Amazon riguardano i centri logistici di: Castelguglielmo/San Bellino in provincia di Rovigo (Veneto), Colleferro in provincia di Roma (Lazio), Passo Corese in provincia di Rieti (Lazio), Vercelli (Piemonte), Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (Emilia Romagna), Torrazza in provincia di Torino (Piemonte).

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Amazon è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda, in particolare nella sezione "jobs". In tale ambito, infatti, compariranno le posizioni aperte e tutte le sedi lavorative a cui è possibile inviare la propria candidatura: una volta selezionata la sede d'interesse, bisognerà cliccare su "opportunità di lavoro" e scegliere la posizione di magazziniere.

Sarà infine necessario iscriversi alla piattaforma, con le proprie credenziali, per completare la procedura.