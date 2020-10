Il gruppo Ferrovie dello stato ha aperto le selezioni per assumere nuovo personale da impiegare nei ruoli di addetti all'assistenza Ict e capistazione: per entrambe le figure professionali è necessario che i candidati abbiano conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado. La scadenza per inoltrare la propria candidatura è fissata al 21 ottobre 2020.

Ferrovie dello stato: lavoro per addetti all'assistenza Ict

Gli addetti all'assistenza Ict saranno impiegati nell'ambito informatico. Tra le mansioni della figura professionale, in particolare: assistenza hardware e software alle postazioni di lavoro, attività di manutenzione tecnica utili a mantenere il livello di disponibilità delle infrastrutture It centrali e periferiche.

Per candidarsi a tale posizione di lavoro gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma superiore nell'ambito tecnico o professionale, mentre un titolo preferenziale (non obbligatorio) costituisce una laurea in informatica. Inoltre viene richiesta una buona padronanza delle principali architetture e tecnologie di personal computing, per il networking e mobile networking; conoscenza della lingua inglese, esperienza nel settore. Il tipo di contratto proposto per tale offerta di lavoro è a tempo pieno e indeterminato, mentre la sede lavorativa è Roma.

Assunzioni per capostazione con diploma

Ferrovie dello stato cerca diplomati con un'età compresa fra i 18 e i 29 anni. Le risorse ricopriranno un ruolo di responsabilità nel dirigere la circolazione dei treni e nel coordinare in ambito tecnico, pratico e gestionale i settori relativi all'andamento dei treni.

Per tale posizione di lavoro è richiesta la patente b e idoneità al lavoro da svolgere. Tale offerta di lavoro è disponibile nelle sedi di: Bologna, Bari, Cagliari, Napoli, Firenze, Palermo, Reggio Calabria e Torino. Gli aspiranti saranno inseriti in un percorso di formazione alla professione, inoltre dovranno avere la residenza all'interno della provincia della sede in cui intendono lavorare (per Cagliari e Palermo è sufficiente la residenza nella Regione di riferimento).

Come inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Ferrovie dello stato italiane è necessario accedere al sito ufficiale del gruppo nella sezione "Campagne di ricerca": in tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte di Fs.

Al fine di inviare la propria domanda bisogna cliccare sulla posizione d'interesse e poi su "Candidati".

Fs dà anche la possibilità di inserire il proprio curriculum vitae agli aspiranti che, mediante le proprie esperienze e propensioni, vogliano candidarsi a qualsiasi lavoro proposto dal gruppo.