L'azienda Lavazza cerca nuovo personale da impiegare in diversi ruoli professionali. In particolare le Offerte di lavoro di Lavazza riguardano: specialisti laboratorio imballaggio (packaging) e materiali, senior product manager servizio di ristorazione (food service), junior controller, responsabili della promozione del canale (channel promotion manager). I titoli di studio richiesti sono il diploma e la laurea, mentre non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della candidatura online.

Le offerte di lavoro a cui si accede tramite una laurea

La società italiana produttrice di caffè offre opportunità di lavoro a laureati in diversi ambiti disciplinari.

Il senior product manager food service deve essere in possesso di una laurea in Economia poiché si occuperà, tra le diverse mansioni, di gestire il piano marketing del canale per raggiungere gli obiettivi di marketing e di business. Tra gli altri requisiti è considerato un vantaggio aver conseguito un master in food & beverage, mentre sono richieste esperienza pregressa nell'area marketing, spirito d'iniziativa, orientamento al cambiamento, capacità relazionali e al lavoro di gruppo. Inoltre il candidato deve dimostrare di conoscere i principi e le leve di marketing e il pacchetto Office. La sede del lavoro indicata da Lavazza è: Italia.

Per la sede di Torino, Lavazza assumerà un channel promotion manager che gestirà le quote di mercato e valuterà le opportunità commerciali prioritarie nel canale del servizio di ristorazione diretto e indiretto.

Per intraprendere questo lavoro è necessario avere esperienza in aziende Fmcg, propensione al problem solving, abilità analitiche, demarcazione delle priorità e controllo del carico di lavoro. Infine è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e padronanza di Excel e Power Point.

Lavazza cerca anche junior controller per gestire il processo di budget/forecast con data entry a sistema per volumi/prezzi e costi e supportare la reportistica per investimenti di marketing.

I candidati devono possedere una laurea in Economia, esperienza lavorativa in azienda in ambito controlling, conoscenza dei programmi informatici. La sede del lavoro è Torino.

L'azienda cerca anche risorse specializzate in imballaggio, come inviare la domanda

Tra le mansioni dello specialista laboratorio imballaggio e materiali vi è quella di gestire le campionature e di effettuare attività di laboratorio legate alla caratterizzazione di materiali convenzionali e innovativi.

Per tale posizione l'azienda richiede esperienza in contesti produttivi, conoscenza delle tecniche analitiche di laboratorio e statistiche, capacità relazionali per lavorare in sinergia con gli altri tecnici di laboratorio, laurea triennale o diploma in materie tecnico scientifiche. La sede del lavoro è Settimo Torinese.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Lavazza è necessario collegarsi sul sito ufficiale dell'azienda nella sezione "jobs". In tale ambito compariranno le posizioni aperte; dopo aver scelto l'opportunità lavorativa d'interesse bisognerà cliccare su "candidati".