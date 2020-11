Ferrovie dello Stato seleziona personale diplomato da impiegare come tecnico di manovra, macchinista, manutentore e capotreno. Le posizioni sono aperte fino al 9 dicembre e i candidati possono fare domanda online attraverso il portale dell'azienda dedicato alle carriere; mentre le sedi di lavoro riguardano le province dell'Emilia Romagna. Da ricordare che le candidature a tali figure professionali saranno vincolate al possesso di uno dei diplomi richiesti dall'azienda.

Le posizioni per diplomati con indirizzo elettronico e meccanico

I diplomati nelle discipline elettroniche e meccaniche possono candidarsi come tecnici di manovra, macchinisti e manutentori.

Nel primo caso, i selezionati saranno impiegati nella movimentazione dei mezzi di trazione e dei treni negli scali della stessa città. In più, saranno responsabili della deviazione dei binari e che ogni manovra venga eseguita nel rispetto delle norme tecniche. Quanto ai requisiti, il possesso di uno dei diplomi tecnici elencati nell'annuncio sul portale è indispensabile; oltre a questo, ai candidati sono richieste la residenza in Emilia Romagna e in particolare l'idoneità fisica, condizione verificabile tramite il link Requisiti fisici presente nella descrizione della posizione. Si verrà assunti a tempo indeterminato a Bologna.

Un altro ruolo ricercato da Ferrovie dello Stato è il macchinista il quale sarà addetto alla conduzione dei treni in modo regolare e sicuro per i passeggeri e alla segnalazione di eventuali anomalie durante il servizio.

Anche qui, oltre ad avere uno dei diplomi riportati nell'annuncio, il candidato dovrà essere un giovane tra i 18 e i 29 anni e risiedere in una delle seguenti province: Milano, Pavia, Cremona, Lodi, oppure in Emilia Romagna. In aggiunta a ciò, egli dovrà rientrare nei requisiti fisici menzionati per la posizione precedente.

L'inquadramento sarà come apprendistato e si lavorerà in una delle province dell'Emilia Romagna.

Per quanto riguarda la ricerca di manutentori, invece, il lavoratore dovrà garantire la quotidiana manutenzione dei treni, intervenire quando siano necessarie le riparazioni e il tutto assicurando il rispetto degli standard di qualità.

I requisiti e il contratto lavorativo sono gli stessi indicati per la figura descritta in precedenza, mentre il luogo di lavoro sarà Bologna per cui è preferibile che il personale risieda nella regione corrispondente.

La posizione per diplomati con indirizzo scientifico ed economico

La figura professionale attualmente dedicata ai diplomati in materie scientifiche ed economiche è il capotreno. Dal relativo annuncio si evince che il neo assunto dovrà: ricevere i clienti fornendo loro le giuste informazioni sui viaggi, aggiornarli su eventuali problematiche di servizio, ascoltare le loro esigenze, controllare che abbiano il documento di viaggio e supportare il macchinista in fase di manovra. Quanto ai requisiti richiesti dall'azienda, potranno partecipare alla selezione coloro che sono in possesso di uno dei diplomi previsti dall'offerta di lavoro presente sul sito aziendale e che abbiano un'età tra i 18 e 29 anni.

Inoltre, i selezionati dovranno conoscere la lingua inglese, risiedere nelle zone indicate per la posizione di macchinista e avere l'idoneità fisica. Una volta assunti con contratto di apprendistato, i nuovi capitreno lavoreranno in Emilia Romagna.

La domanda di lavoro

La candidatura alle offerte lavorative appena descritte andrà effettuata online digitando ferrovie lavora con noi su un motore di ricerca e cliccando sul link Lavora con noi - FS Italiane. All'interno della pagina che compare sarà necessario cliccare su 'Campagne di ricerca' e nella schermata che ne segue nuovamente su Campagne di ricerca. A questo punto, si avrà a disposizione la lista delle ricerche in corso, tra cui quelle di nostro interesse.

Un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione e più in fondo si vedranno i pulsanti indispensabili per ultimare l'invio del curriculum.