L'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana ha indetto un bando di concorso per l'assunzione di un posto di dirigente biologo, nella disciplina di microbiologia e virologia, da svolgere presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Lo stesso ente ha emanato ulteriori procedure di selezione per la copertura di un posto di dirigente al servizio di prevenzione e protezione dell'azienda Usl Toscana centro e un posto nell'area infermieristica - ostetrica, da assegnare all'Usl Toscana Nord. I vincitori di entrambi i bandi verranno assunti tramite contratto a tempo indeterminato. Per ragioni organizzative e di emergenza sanitaria, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta suddividendo i candidati anche in giorni diversi.

La scadenza delle domande dovrà essere inoltrata, entro e non oltre il prossimo 24 dicembre.

ESTAR: concorso per differenti professioni

Per poter accedere al concorso è necessario appartenere a uno stato membro dell'Unione Europea o essere cittadini italiani. Necessario inoltre non aver alcun procedimento penale a proprio carico. Oltre ai requisiti generali è richiesto uno dei seguenti specifici titoli di studio: per il ruolo di dirigente biologo, gli aspiranti candidati hanno conseguito una Laurea vecchio ordinamento in Scienze Biologiche o titolo equivalente avente una specializzazione in microbiologia e virologia e l'iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi. Per quanto concerne la professione di dirigente ingegnere è indispensabile una Laurea in ingegneria civile o titolo afferente e l'iscrizione al relativo ordine professionale.

Per il concorso all'area infermieristica - ostetrica è necessario il conseguimento di una Laurea in scienze infermieristiche e ostetriche ed essere iscritti al presente ordine professionale.

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante procedura online, in forma telematica visitando il sito Estar alla sezione: concorsi - concorsi e selezioni in atto - Concorsi Pubblici -dirigenza, entro il 24 dicembre.

Alla procedura online i concorrenti dovranno allegare tramite file in formato pdf: un documento di riconoscimento valido; eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore e la ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00. Ricordiamo che le prove d'esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una orale, con una valutazione complessiva di 80 punti suddivisi: 30 punti per il test scritto; 30 per la prova pratica e 20 punti per il colloquio.

I bandi integrali sono reperibili, nel sito ufficiale dell'ente, alla voce "concorsi e selezioni in atto".