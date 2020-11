Poste Italiane, attualmente, possiede circa 126 mila dipendenti. Recentemente, il sito ufficiale è stato aggiornato per aggiungere nuove posizioni aperte. In particolare, si ricercano portalettere, consulenti finanziari, figure di front end e corrieri SDA. Le Offerte di lavoro sono rivolte ai cittadini presenti su tutto il territorio italiano e, in presenza dei requisiti richiesti è possibile candidarsi online

Il sito di Poste Italiane offre anche la possibilità di inviare la propria candidatura spontanea, nel caso in cui si sia interessati a un ruolo diverso.

Poste italiane assume portalettere in tutta Italia

Poste Italiane ha aperto le selezioni per l'assunzione di portalettere in tutta Italia. Per candidarsi, bisognerà avere dei requisiti ben precisi. La persona ideale dovrà essere in possesso del diploma di scuola superiore con un voto non inferiore a 70/100. Per la laurea, invece, è richiesta una votazione superiore a 102/110. Un requisito indispensabile è la patente per la guida per il motomezzo. Il lavoro infatti prevedrà l'uso dei motorini dell'azienda. I cittadini di Bolzano, a differenza di quelli residenti nelle altre province italiane, dovranno dimostrare di essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Gli aspiranti che possiedono i requisiti verranno contattati e sottoposti a una selezione.

Per prima cosa, verrà chiesto loro di compilare dei test attitudinali, in caso di successo, verranno chiamati per eseguire il colloquio e la prova pratica di guida.

Si cercano consulenti finanziari, figure di front end e corrieri SDA

I portalettere non sono le uniche figure ricercate da Poste Italiane.

L'azienda, infatti, ha intenzione di ampliare il suo organico anche per altri ruoli. Ovviamente, i requisiti saranno differenti e strettamente legati alla mansione che si andrà a ricoprire.