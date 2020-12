Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato sul proprio sito web un elenco di posizioni aperte per reclutare nuovo personale a tempo indeterminato. Più nel dettaglio, gli annunci attivi riguardano i seguenti i profili:

Responsabile commerciale & crm

Tecnici polifunzionali treno

Coadiuvatore

Specialista valutazione riserve

Progettista civile Impianti Industriali

Specialista controllo cantiere ambiente

Vediamo quali sono i requisiti richiesti, come e quando presentare la propria richiesta.

Aperte posizioni di responsabile commerciale e tecnici: i requisiti e le scadenze

Per quanto riguarda la posizione di Responsabile commerciale & crm sono richiesti i seguenti requisiti: laurea specialistica in discipline scientifiche, esperienza di sette anni in ruolo similare, conoscenza di metodologie di Project e Contract Management.

Il contratto che viene offerto è a tempo indeterminato. Si può inviare candidatura entro il 15 dicembre. Tale profilo è chiamato a definire il piano commerciale ed organizzare sul territorio la commercializzazione e diversificazione dei servizi offerti. Si avvarrà per tal fine anche di Big Data e Sistemi Informativi Territoriali (GIS). Verrà coinvolto anche nella progettazione delle migliori soluzioni tecnologiche e strumentali per la digitalizzazione e l'efficientamento dei processi aziendali. Vi è la possibilità che debba effettuare trasferte sul territorio nazionale.

Un'altra posizione molto interessante è quella di Tecnico polifunzionali treno per Mercitalia Rail s.r.l., per il quale è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore e un'età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Tale figura si occuperà di svolgere attività dinamiche di verifica, formazione e manovra del materiale rotabile nell'ambito degli impianti ferroviari. Viene prevista anche un'attività di accompagnamento a bordo dei treni nazionali e la possibilità di effettuare operazioni ed interventi di manutenzione e verifica tecnica.

Le sedi di lavoro sono in tutt'Italia. Il candidato risultato idoneo avrà la possibilità di svolgere un tirocinio extracurriculare di 4 mesi e avrà diritto ad un'indennità di partecipazione mensile. Al termine del tirocinio è previsto l'inserimento con contratto di apprendistato di 24 mesi. Chi desidera candidarsi per tale posizione può farlo entro il 4 dicembre 2020.

Quanto ai requisiti per il profilo di coadiuvatore è necessario aver innanzitutto conseguito una laurea/master o certificazioni in ambito security e poi come requisito eventuale un'esperienza di 2 anni in campo di security. Tale figura si occuperà di assistere il Coordinatore/Responsabile Presidi Centro Nord in una serie di attività. Più nel dettaglio dovrà elaborare e proporre progetti di massima, gestire con il coordinamento operativo delle competenti strutture, svolgere attività di controllo. La sede di lavoro è Milano. Il tipo di occupazione è a tempo indeterminato. A tale offerta ci si può candidare fino al 15 dicembre.

Posizione come specialista valutazione riserve, progettista civile

Per quanto riguarda la posizione di specialista valutazione riserve da inserire presso Italferr S.p.A.

è richiesto fra i requisiti essenziali il diploma di geometra. Costituirà titolo preferenziale anche il possesso di un titolo di studio universitario magistrale e l'aver conseguito un'esperienza di tre anni nel campo della gestione contrattuale. La risorsa di occuperà di eseguire la gestione e l'analisi delle riserve presentate dagli appaltatori e dai general contractor, gestire il potenziale contenzione e le problematiche connesse al contratto che viene stipulato con i committenti. La sede di lavoro è Napoli, ma c'è la possibilità di effettuare trasferte sul territorio nazionale. Questa offerta è valida fino al 13 dicembre. Previsto contratto a tempo indeterminato.

Per la figura dello specialista Controllo Cantiere Ambiente da inserire presso Italferr S.p.A.

è richiesto il possesso di una laurea magistrale in ingegneria dell'ambiente e la disponibilità alla trasferta nella sede di cantiere di Fortezza. Tale risorsa dovrà infatti sorvegliare il cantiere e verificare il sistema di gestione ambientale dell'appaltatore dei lavori. Deve anche assicurare il rispetto delle prescrizioni ricevute dagli enti di tutela ambientale, attraverso controlli periodici programmati, offrendo tutte le informazioni e le direttive che gli vengono richieste. La sede di lavoro è Verona. Ci si può candidare a tale offerta entro il 13 dicembre. Dovrà stipulare un contratto a tempo indeterminato.

L'ultima posizione aperta è quella che riguarda la figura del progettista civile Impianti Industriali da inserire sempre presso Italferr S.p.A.

Qui è richiesta laurea magistrale in ingegneria civile o ingegneria edile. La risorsa si occuperà di progettare a vari livelli opere civili per fabbricati industriali e in particolare per impianti per la manutenzione del materiale rotabile. La sede di lavoro è Roma anche se sono previste trasferte su tutto il territorio nazionale. Tale offerta scade il 21 dicembre. Il contratto è a tempo indeterminato.

Gruppo Fs: l'iter per l'invio della candidatura

Il candidato, una volta individuata l'offerta di suo gradimento sul sito web di Fs può cliccare su “candidati” e in tal modo sarà possibile inviare la propria candidatura, inserendo anche il proprio Cv, preferibilmente in formato europeo. Sono poi previste delle selezioni attraverso colloqui orali.