La multinazionale dell'energia Enel ha avviato nuove assunzioni per business developer wind da inserire nelle sedi di Roma e Milano. Secondo le Offerte di lavoro di recente pubblicazione non viene richiesta pregressa esperienza maturata nel settore energetico.

Enel avvia nuove assunzioni di personale a Roma e Milano

Buone prospettive per molti giovani motivati e che desiderano avviare un percorso formativo e professionalizzante all'interno di una delle più grandi aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica. La multinazionale, infatti, vanta della collaborazione di oltre 69.000 dipendenti su scala mondiale e grazie a un nuovo piano di assunzioni anche per colmare le carenze di personale scaturite dal turn over, ha dato il via a nuove selezioni che riguardano giovani anche senza diploma e senza esperienza da formare e inserire in un contesto dinamico e ambizioso.

Si ricercano business developer wind

Nel dettaglio, sono aperte le assunzioni per operati addetti allo sviluppo eolico da inserire nelle sedi di Roma e Milano. Le risorse, infatti, saranno responsabili di tutte quelle attività di gestione per lo sviluppo dell'energia eolica e consentiranno la crescita dell'attuale posizione di Enel Green Power in Italia. In particolare, si occuperanno della definizione dei parametri tecnici e commerciali necessari per l'avvio e lo sviluppo dei progetti eolici. Avranno un ruolo fondamentale, anche sulla predisposizione di azioni finalizzate ad abilitare le attività di sviluppo eolico, oltre a definire gli standard commerciali per la negoziazione di accordi, monitorare la pipeline complessiva dei progetti eolici, monitorare il portfolio eolico e gestire i processi che coinvolgono le altre funzioni di Egp.

Si occuperanno anche delle analisi tecnico-economiche preliminari dei progetti eolici, identificando le aree di ottimizzazione utili a orientare le aree di sviluppo.

I requisiti richiesti

Per la posizione lavorativa in Enel non è necessaria un'esperienza pregressa nel settore. Vengono richiesti, però, motivazione, capacità di gestione del tempo, ottime doti comunicative e attitudine a stabilire relazioni con le controparti.

I candidati, inoltre, dovranno avere delle conoscenze in materia di energia rinnovabile, tecnologia eolica e forti capacità analitiche e quantitative. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale dell'azienda Enel, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae.

Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo indeterminato.