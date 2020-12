Continua il piano di assunzioni programmato da Ikea. La catena multinazionale svedese ha pubblicato sul proprio sito una serie di annunci di lavoro per varie figure. Le attuali Offerte di lavoro sono rivolte a laureati e diplomati ed interessano le seguenti posizioni:

addetti logistica

impiegati e coordinatori di magazzino

customer Service

addetto/a food

venditori-Sales Co-Worker

cassieri

specialisti Supply Chain

specialisti in Sicurezza e Protezione,

Visual Merchandiser

venditori progettazione cucine

Tali annunci non presentano una data di scadenza ed in alcuni casi non è richiesta nessuna esperienza pregressa.

Offerte di lavoro Ikea: posizioni aperte per addetti alla logistica, magazzinieri, venditori

Stando alle recenti offerte di lavoro, Ikea è alla ricerca di addetti alla logistica e logistic manager per i magazzini di Genova, Padova, Camerano, Roncadelle e uno stage per addetto vendita a Parma. Si richiedono competenza, esperienza pregressa in ambito logistico e una competenza specialistica analitica e informatica nella gestione degli spazi di vendita al dettaglio. Fra le mansioni che dovrà svolgere l'addetto alla logistica vi è anche quella di usare correttamente le procedure d’ordine, in modo da garantire che la disponibilità delle scorte soddisfi le esigenze dei clienti, assicurando la disponibilità dei prodotti.

Posizioni aperte che per impiegati e coordinatori di magazzino.

Per tale ultima posizione non è richiesto il diploma ma solo esperienza pregressa all’interno di una squadra logistica. Il candidato ideale deve avere la capacità di stabilire le priorità e organizzare il proprio lavoro in modo da utilizzare al meglio il tempo disponibile. Deve gestire lo stock e il flusso merci. Fra le doti indispensabili c'è anche la capacità di comunicare efficacemente e bisogna conoscere MS Office, ed Excel.

Il contratto offerto è un contratto a tempo determinato full time, su 3 turni. Le sedi di lavoro sono Piacenza, San Giuliano Milanese.

Aperte le selezioni anche per la figura di venditori-Sales Co-Worker rivolte alle Categorie Protette, Legge 68/99 nella sede di Afragola. Bisogna in questo caso avere esperienza di ambienti di vendita o Customer Service.

Le mansioni previste prevedono offrire aiuto ai clienti a fare scelte consapevoli, ottimizzando la loro esperienza d’acquisto e massimizzare le vendite curando la propria area di lavoro. Previsto orario full time e rimborso spese di 600 euro con mensa aziendale gratuita.

Si cercano Specialisti in Sicurezza e Protezione nella sede di Padova, che dovranno garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti locali in materia di sicurezza e protezione.

Ricerca aperta anche per addetti Food che hanno una passione per il food. Non sono menzionati titoli di studio. In questo caso è gradita un'esperienza pregressa nel settore food e il possesso dell'attestato HACCP. Il candidato ideale è una donna o un uomo solare, dinamico/a e flessibile, a cui piace lavorare in un grande team a stretto contatto con la clientela.

Deve essere disponibile a lavorare part-time con turni di lavoro, nei weekend e nei festivi. Deve garantire il controllo e la sicurezza in ogni momento. La sede di lavoro e Casalecchio di Reno in provincia di Bologna.

Si cercano addetti alla Cassa 20H a Padova, in Emilia-Romagna. Non sono previsti particolari titoli di studio ma solo un'esperienza in ambito Customer Service o Payment..

Attive le selezioni anche per il Business Controller Manager nello Store di Bari. In questo caso è richiesto un background accademico (laurea triennale o magistrale) in Economia o settore correlato e almeno 5 anni di esperienza. La risorsa deve ricoprire ruoli di responsabilità crescenti in area controllo / commerciale con comprovate capacità analitiche e numeriche.

Occorre dare una disponibilità a lavorare 5 giorni a settimana compresi fine settimana/festivi.

Stage per Addetti Food e al Servizio Clienti, cassieri

Ikea prevede anche percorsi di stage retribuiti per giovani laureati e non, con l'affiancamento di personale esperto.

Si cercano Addetto/a Food per il settore del Food & Beverage e per la vendita (ristorazione, bar, fast food) nella sede di Piacenza. Necessario il Diploma alberghiero o pregressa esperienza (anche breve) nel settore ristorativo e una conoscenze di base del sistema di autocontrollo (HACCP).

Viene offerto un tirocinio anche a tutti i laureati o laureandi in: Scienze Gastronomiche, Food Marketing, Teconologia Alimentari, Food Safety, Agraria nella sede Ikea Genova. Lo stage si basa su un percorso di formazione volto a seguire specifici progetti formativi inerenti all’ implementazione dell’HACCP.

Previsto uno Stage Marketing a Carugate per chi ha un titolo di studio in marketing o comunicazione. Il candidato ideale è aperto alle esigenze della clientela ed hai un approccio paziente ed affidabile. Lo stage ha durata di sei mesi e con orario full-time (40 ore) con disponibilità a lavorare nei weekend. Previsto un rimborso mensile più mensa aziendale gratuita.

Un'altra posizione interessante è quella per operatore di cassa. La sede di lavoro è a Bari. Questa offerta è rivolta a tutti i candidati che amano il contato con il pubblico e hanno un'esperienza in ambito Customer Service o Payment. La selezione non prevede particolari titoli di studio. Bisogna essere disponibili a lavorare su turni.

Previsto una stage anche nell'area Finance della sede centrale di IKEA .

Il candidato ideale è un Laureato/Laureando in discipline economiche/finanziarie. Al termine del periodo di formazione, la risorsa sarà in grado di gestire le proprie attività in autonomia, di organizzare e pianificare le priorità, sempre in un’ottica di team working. Tra le principali mansioni, la risorsa sarà di supporto in: Riconciliazione vendite, Gestione della fatturazione, Gestione adempimenti fiscali. Previsto un rimborso spese 600 euro e mensa gratuita. La sede di lavoro e Carugate (MI).

Un'altra posizione aperta è quella di specialisti Supply Chain rivolta a tutti i neolaureati in: Economia o materie affini. La sede di lavoro è Padova. Il candidato deve gestire report e follow up inerenti le strategie utilizzate in ambito logistico e supportare i colleghi nella parte inventariale, analizzare parametri d’ordine, ottimizzare l’efficienza del flusso merci verificando che le previsioni operative del negozio siano in linea con i parametri d’ordine e le capacità dei posti vendita disponibili.

Si ricercano anche Addetti al Customer Care e Customers Service. Nei requisiti richiesti per tale figura non viene menzionato il diploma o la laurea, ma solo una conoscenza in ambienti Customer Service. Le sedi di lavoro sono Padova, San Giuliano Milanese e Corsico. I candidati in questo caso dovranno gestire tutte le richieste dei clienti e soddisfare i bisogni dei consumer. Indispensabile possedere un interesse per l’home furnishing. L'addetto al customers service deve collaborare attivamente con le altre funzioni del negozio per migliorare continuamente la shopping experience e gestire le pratiche post-vendita, gli ordini di trasporto. Deve dedicarsi alle attività di front office.

Per chi vuole lavorare nel settore della Vendita progettazione Cucine, lo store di Rimini offre un'importante opportunità.

L'annuncio è rivolto a chi ha una laurea in architettura, ingegneria, economia, statistica conseguito da meno di 12 mesi. Bisogna essere disponibili da gennaio ad iniziare un percorso di stage di sei mesi full Time. Per lo stage è previsto un rimborso spese mensile e la mensa aziendale gratuita. Previsti stage per l'allestimento di ambienti a Parma, per Visual Merchandiser a San Giuliano Milanese, addetto vendita a Parma e stage progettazione e vendita a San Giuliano Milanese.

Come si invia Cv e Processo di selezione

I candidati interessati ad una di queste posizioni aperte dovranno recarsi sul sito web di Ikea, nell'area "lavora con noi" e cliccare sulla figura professionale scelta. In tal modo si possono conoscere i i requisiti richiesti per ciascuna figura e ci si potrà candidare inviando il proprio curriculum in formato europeo.

Coloro che risulteranno idonei, saranno contattati tramite mail per partecipare alla prima fase del processo di selezione che prevede la registrazione di una breve video-intervista e un primo colloquio telefonico.