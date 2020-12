Poste Italiane spa continua la ricerca di personale con l'obiettivo di inserire nuove leve presso le proprie sedi presenti su tutto il territorio nazionale. In particolare, per la maggior parte delle posizioni aperte in questo momento basta il possesso del diploma di scuola superiore. Soltanto per la figura di consulente finanziario occorre aver conseguito la laurea in materie economiche. Qui di seguito c'è un elenco dei profili ricercati:

corrieri SDA

consulenti finanziari

portalettere

figure di front end

Non è presente un termine di scadenza per inviare telematicamente la propria candidatura, salvo che per la posizione di corriere Sda.

L’iter di selezione avviene sempre mediante il ricevimento di una telefonata da parte delle Risorse Umane e tramite la somministrazione di un test di ragionamento logico da svolgere online. Dopo questa prima fase di selezione, il candidato dovrà superare anche un colloquio tecnico e motivazionale che potrebbe svolgersi nella sede di assegnazione.

Cercasi portalettere in tutt'Italia

Per quanto riguarda la figura di portalettere, fra i requisiti indispensabili per partecipare alla selezione c'è il conseguimento del diploma di maturità con una votazione minima di 70/100. Si può partecipare anche con il diploma di laurea, anche triennale con punteggio di almeno 102/110. Sarà indispensabile avere la patente di guida in corso di validità. Non sono richieste conoscenze specialistiche.

Dopo la selezione, il candidato risultato idoneo dovrà stipulare un contratto a tempo determinato. La sedi di lavoro disponibili sono in tutto il territorio nazionale.

Assunzioni per corrieri Sda per l'Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio

Un'altra posizione molto interessante è quella per corriere espresso Sda. In questo caso è fissato un termine di scadenza per la presentazione delle candidature, che coincide con il 15 dicembre.

Per rispondere all'annuncio il candidato deve essere in possesso del diploma di maturità e deve essere idoneo allo svolgimento della mansione. Le sedi di lavoro sono: Lombardia, Veneto e Lazio, Emilia Romagna e più in particolare Milano, Varese, Piacenza, Venezia, Bologna, Roma e altre città. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Il candidato ideale deve essere collaborativo, disponibile a lavorare su più turni.

Il contratto previsto è a tempo determinato.

Figure di front end a Bolzano e reclutamento di consulenti finanziari

Poste Italiane è alla ricerca nella Provincia di Bolzano di figure di front end, con contratto a tempo determinato. Il front end assicura l’espletamento delle procedure amministrative nel rispetto degli standard di qualità, dando sopratutto informazioni alla clientela. L'annuncio è rivolto a persone con diploma di scuola superiore e di patentino di bilinguismo.

Quanto alla figura del consulente finanziario, la ricerca si rivolge a laureati magistrali in discipline economiche, che hanno inoltre una buona conoscenza degli strumenti di Office. Il candidato ideale dovrà svolgere attività di promozione e di vendita dei servizi finanziari e assicurativi.

La sede di lavoro è l’intero territorio nazionale. I nuovi assunti inizieranno stipulando un contratto di apprendistato.