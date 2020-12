In vista dell'ampliamento del reparto Parafarmacia, Conad è alla ricerca di farmacisti iscritti all’Ordine di categoria, da inserire in organico nelle sedi ubicate nell'area geografica di Rovereto-Schio-Peschiera del Garda. Il professionista selezionato si occuperà della vendita di farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione medica, di prodotti per la prevenzione, la cosmesi, il benessere e la cura della persona, oltre che della consulenza farmaceutica e sanitaria per i clienti. In particolar modo la nota azienda operante nel comparto della GDO professionisti dinamici, con spirito di iniziativa, che possano ambire anche a un'eventuale crescita professionale qualora siano in grado di dimostrare delle effettive potenzialità nello svolgimento del ruolo.

Requisiti e proposta contrattuale

Alla ricerca di parafarmacisti effettuata da Conad per Rovereto, Schio e Peschiera del Garda possono candidarsi tutti coloro che sono in possesso di una laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista nonché di iscrizione allo specifico Ordine dei Farmacisti.

Tra gli altri requisiti figurano una buona propensione alla vendita, empatia con il cliente, la capacità di lavorare in gruppo e a contatto con il pubblico, buone qualità di relazione e comunicazione e il desiderio di crescita personale.

La proposta contrattuale prevede un'assunzione iniziale a tempo determinato della durata di sei mesi, in modalità full-time, di 40 ore a settimana, o part time, di 24/30 ore a settimana.

Una specifica iniziativa di formazione interna mirata a istruire i lavoratori sulle attività da svolgere permetterà di selezionare anche farmacisti che al momento hanno maturato poche esperienze lavorative.

Come inviare la propria candidatura

Per proporsi in qualità di parafarmacista per il gruppo Conad nell'area geografica Rovereto, Schio, Peschiera del Garda è necessario visitare la pagina web "Posizioni aperte", nella sezione "Lavora con noi" del sito ufficiale Conad.

Una volta effettuato l'accesso occorre selezionare la voce DAO, cercare l'annuncio intitolato "Farmacista - Parafarmacia" e quindi premere sulla voce sottolineata in arancione "Dettaglio della posizione". Nella nuova pagina che si aprirà selezionare "Invia il CV". La data di scadenza per inviare la propria candidatura a questa offerta di lavoro di Conad è il 28 febbraio 2021.

Per lo stesso gruppo DAO Conad è anche alla ricerca di un addetto alla contabilità generale e di un assistente alle vendite. Entrambe le figure sono cercate per l'area geografica di Lavis, in provincia di Trento.