Partono le assunzioni nei negozi Primadonna. L'azienda operante nel settore del fashion retail, infatti, sta portando una campagna di reclutamento al fine di reperire personale nei vari punti vendita presenti sul territorio nazionale. In particolare, le assunzioni riguardano addetti alle vendite da inserire nei punti vendita di Bolzano, Cremona, Gravellona Toce e Intra (Verbano Cussio Ossola), Pistoia, Lonato (Brescia), Milano e Pisa.

Nuove assunzioni in Primadonna Collection

L'azienda ha avviato assunzioni per risorse appassionate di moda, le quali potranno cimentarsi in un contesto innovativo e lavorare in un ambiente dinamico e in continua crescita.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito web, Primadonna ha aperto le assunzioni per addetti alle vendite da inserire negli store di Bolzano, Cremona, Gravellona Toce e Intra, in provincia di Verbano Cussio Ossola, Pistoia, Lonato (Brescia), Pisa e Milano. Le risorse, avranno la possibilità di partecipare a dei percorsi formativi promossi dall'azienda, alla fine dei quali avranno le competenze per entrare nel mondo retail e per svolgere le proprie mansioni in completa autonomia. Gli addetti alle vendite, infatti, si occuperanno dell'assistenza diretta alla clientela garantendo sempre la soddisfazione del cliente e mantenendo sempre in ordine gli spazi espositivi. Inoltre, dovranno occuparsi del rifornimento del punto vendita in collaborazione con il polo logistico attendendosi alle regole del visual merchandising, oltre a svolgere le varie attività d'incasso.

Candidature online entro il 31 dicembre

Per la posizione di addetto alla vendita l'azienda non richiede espressamente alcun diploma, tuttavia i candidati ideali dovranno essere in possesso di un'esperienza pregressa dai due ai cinque anni nel settore retail, avere buona conoscenza della lingua inglese, propensione ai lavori manuali e ai rapporti interpersonali, attitudine al problem solving, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.

I candidati dovranno essere anche automuniti e in possesso della patente B. Per candidarsi, occorrerà andare alla sezione dedicata ai reclutamenti presente sul portale ufficiale di Primadonna Collection dove compariranno tutte le offerte di lavoro attive e si potrà allegare il proprio curriculum vitae entro il 31 dicembre.