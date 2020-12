Nuove occasioni di lavoro nel settore della grande distribuzione in Toscana. Penny Market, ad esempio, è alla ricerca di stagisti addetti alle vendite per alcuni supermercati ubicati nei centri di Grosseto, Vicopisano e Santa Croce sull'Arno. I lavoratori che verranno ritenuti idonei a sostenere il periodo di stage saranno affiancati da personale esperto, apprenderanno come relazionarsi al meglio con la clientela, impareranno come effettuare il rifornimento degli scaffali e, in linea più generale, avranno modo di approfondire il quadro delle attività che vengono svolte quotidianamente in un punto vendita del marchio tedesco.

Il periodo di stage sarà di sei mesi.

Offerte di lavoro: assunzioni per stage da Penny Market in Toscana

La ricerca di stagisti di Penny Market in Toscana per le località di Grosseto, Vicopisano e Santa Croce sull'Arno è solo quella più recente operata dal gruppo di supermercati.

Infatti, accedendo alla sezione "Lavora con noi" sul sito ufficiale della catena, è possibile vedere che sono ancora attivi gli annunci di fine novembre per vari punti vendita ubicati ad Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pistoia, Sinalunga, Campi Bisenzio, così come quelli dell'inizio della seconda decade di novembre per Cecina, Quarrata, Lucca, Pontassieve e Firenze.

Gli annunci sono ancora attivi pertanto le selezioni sono ancora aperte anche per quelle specifiche Offerte di lavoro.

Come inviare la propria candidatura online

Per inviare la propria candidatura online per il posto da stagista da Penny Market è necessario accedere al sito ufficiale della catena, selezionare la voce "Lavora con noi" e poi il banner di sinistra recante la scritta "Rete vendita".

Nella pagina che si aprirà vanno poi impostati alcuni criteri di ricerca; per cercare gli stage, ad esempio, è necessario selezionare "Punti Vendita" dal menù a discesa della voce "Settore".

Per ogni posizione attualmente aperta vengono quindi illustrati la data di pubblicazione dell'annuncio, il luogo di lavoro e le modalità di assunzione.

Selezionando un annuncio è possibile inviare la propria candidatura cliccando su "Apply now".

Accedendo alla stessa pagina "Rete di vendita" è anche possibile spedire una candidatura spontanea avendo cura di compilare tutti i campi richiesti e ponendo in allegato il proprio curriculum vitae che verrà inserito nel database aziendale.