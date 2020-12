Nuove opportunità di lavoro nella nota azienda dolciaria Ferrero Spa. L'azienda infatti si prepara a fare una serie di assunzioni nei vari stabilimenti sparsi sul territorio italiano. La fabbrica di Michele Ferrero è alla ricerca di impiegati ed operai. Un'occasione importante soprattutto per i giovani Irpini e Lucani che hanno terminato gli studi e sono alla ricerca di un' occupazione. La fabbrica infatti assumerà non solo ad Alba, ma anche in Irpinia e in Basilicata negli stabilimenti di Balvano in provincia di Potenza e di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino. In particolare la Ferrero Spa è alla ricerca non solo di operai, ma di altri due profili: il facilities manager e il plant opereting planning manager.

Nuove assunzioni in Ferrero: ecco i requisiti richiesti e come candidarsi alle varie posizioni aperte

La famosa azienda dolciaria Ferrero cerca per i suoi stabilimenti nuovo personale da assumere tra operai e impiegati. Le risorse dovranno soddisfare una serie di requisiti e dimostrare di avere in particolare capacità interpersonali e comunicative, flessibilità e precisione. I nuovi assunti si occuperanno in particolar modo del cliente e del prodotto per ottenere dei risultati soddisfacenti. I nuovi operai ed impiegati lavoreranno come già detto in precedenza non solo negli stabilimenti dell'Irpinia e della Basilicata, ma anche in quelli di Alba (CN) e Pozzuolo Martesana (MI). Per candidarsi a lavorare in Ferrero occorre innanzitutto andare sul sito dell'azienda.

Nuove opportunità di lavoro nella famosa azienda dolciaria Ferrero

Per presentare la propria candidatura presso la nota azienda di produzioni dolciarie occorre registrarsi sul sito della Ferrero. Bisogna poi recarsi nella sezione dedicata alle Offerte di lavoro e candidarsi a quella prescelta. Dopo aver inserito i propri dati personali (titolo di studio, attestati, esperienze lavorative, etc...) bisogna caricare il curriculum vitae e anche una lettera di presentazione.

Sul sito della Ferrero viene specificato che chi è interessato ad una posizione presso lo stabilimento di Sant'Angelo dei Lombardi o di Balvano deve inviare il proprio profilo che successivamente verrà esaminato attentamente. Coloro che hanno presentato la propria candidatura ed hanno un profilo in linea con le posizioni aperte verranno contattati dalla Ferrero.

La famosa azienda spiega anche come avere successo nel ruolo proposto. Chi lavora in Ferrero dovrà mettere al centro di tutto, il cliente, la qualità e soprattutto l'attenzione. Questo per ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo.