Nuove opportunità di lavoro in Coop. Il sistema di cooperative di consumatori, leader nel settore della grande distribuzione organizzata amplia il proprio organico. Con oltre sei milioni e mezzo di soci e più di mille punti vendita diffusi capillarmente sul territorio italiano, Coop frequentemente avvia processi di selezione di nuovo personale.

Al momento, Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia e Coop Liguria sono alla ricerca di nuovo personale da impiegare nel ruolo di addetto alle vendite e farmacisti.

Macellai, ottici, addetti al reparto pescheria e toelettatori sono le altre figure professionali ricercate da Coop Alleanza 3.0, mentre Coop Lombardia apre le sue assunzioni anche a personale da formare per il reparto freschi, addetti al reparto pescheria, allievi specialisti per il reparto freschi, panettieri e macellai.

A queste si aggiungono le opportunità di stage e tirocini in area marketing per giovani diplomati/laureati e appartenenti alle categorie protette.

Gli interessati a lavorare in Coop possono consultare le posizioni aperte sui siti internet ufficiali della cooperativa. Nella sezione "Lavora con noi" è possibile individuare l'offerta che meglio soddisfa le proprie esigenze ed inviare la candidatura per partecipare alle selezioni.

Le figure ricercate da Coop Alleanza 3.0

Molte le posizioni lavorative offerte da Coop Alleanza 3.0. Si ricercano per lo più farmacisti regolarmente iscritti all'albo professionale per contratti di assunzione iniziale a tempo pieno (full time). Coop Alleanza 3.0 è a caccia di tali figure per i corner salute dei punti vendita di: Mantova (tutta la provincia), Formigine (MO), Iper Ariosto (RE), Scandiano (RE), Ipercoop Castello (FE).

Opportunità di lavoro anche per macellai che abbiano dimestichezza nell'uso di coltelli e affettatrici. Tale risorsa, che si occuperà anche del confezionamento e della vendita al banco delle carni, sarà chiamata a operare nel punto vendita di Castel San Giovanni (PC).

La ricerca di personale interessa anche la figura di ottico abilitato, da inserire nel corner di ottica dell'Ipercoop di Gotico (Piacenza) e un addetto vendita part-time da collocare nel reparto pescheria all'interno del supermercato di Castelnuovo Rangone (MO).

Inoltre, in vista dell’apertura dei primi negozi dedicati al mondo pet, Coop Alleanza 3.0 seleziona toelettatori esperti da assumere nei punti vendita di prossima apertura.

La figura di farmacista è ulteriormente ricercata in Liguria e in Lombardia. In particolare, i candidati prescelti a ricoprirne il ruolo in Liguria opereranno nei supermercati di Albenga, Savona, Mondovì, Genova, Carasco, Sarzana e La Spezia.

Mentre Coop Lombardia avvia la ricerca per i punti vendita di Varese, Milano, Peschiera Borromeo, Vignate, Monza e Como.

Per ogni offerta di lavoro, sulla pagina web ufficiale della cooperativa è possibile prendere visione, nello specifico, dei requisiti richiesti per svolgere le mansioni.

Selezione di addetti alle vendite e al banco

Coop offre interessanti possibilità di lavoro anche a chi è interessato a lavorare come addetto alle vendite nei settori food, no food e casse. Opportunità in tal senso ci sono per il punto vendita di Mondovì (Cuneo).

In Lombardia, invece, gli addetti alle operazioni ausiliarie di vendita saranno inseriti nei punti vendita delle province di Brescia, Como, Crema, Pavia, Bergamo, Milano e hinterland. L'addetto alle vendite si occuperà di svolgere una serie di attività.

Fra le più importanti, gestirà la clientela, la cassa e i diversi sistemi di pagamento oltre ad essere responsabile del rifornimento dell'area vendita. Coop richiede agli aspiranti commessi il possesso del diploma o della qualifica professionale. Nessuna esperienza pregressa invece è prevista per candidarsi alla posizione.

Coop Lombardia ricerca, in aggiunta, personale da formare nei reparti freschi (gastronomia/salumeria e macelleria) per i punti vendita di Parabiago (MI), Busto Arsizio (VA) e Cavenago di Brianza (MB). Anche in questo caso, verranno valutate positivamente le candidature provenienti da persone alla prima esperienza con voglia di crescere, imparare e disposte a lavorare su turni anche di domenica e nei giorni festivi. Stesso discorso per le risorse interessate alla mansione di addetto reparto pescheria per i punti vendita di Cassano D’Adda e Monza.

Coop Lombardia estende la sua ricerca anche a giovani diplomati da inserire all'interno di uno specifico reparto operativo del punto vendita svolgendo le funzione di allievi specialisti reparto freschi. Le possibili aree d'inserimento sono: panetteria, pasticceria, salumeria, macelleria e pescheria. Le risorse saranno destinate ai punti vendita presenti nelle province di: Milano, Monza Brianza, Varese, Como, Brescia, Bergamo, Pavia, Cremona e Lodi.

Per l'Ipercoop di Casale Monferrato è aperta la ricerca per un panettiere, mentre per il supermercato di Tradate (VA) è richiesto un macellaio.

I tirocini e gli stage in Coop Lombardia

La Coop Lombardia recluta tre tirocinanti, affiancati da tutor, per rispettive tre aree di riferimento in ambito marketing.

Le risorse della prima area si occuperanno principalmente di feedback dei consumatori e ricerche di mercato. Ad essi è richiesto il possesso della laurea in discipline economiche con indirizzo marketing.

Gli interessati al secondo profilo, invece, svilupperanno le competenze relative alla costruzione display, di gestione assortimenti e costruzione di lay-out merceologico. Possono candidarsi allo stage i laureati in discipline economiche con indirizzo marketing, area retail.

Il terzo e ultimo profilo può interessare chi vuole acquisire le giuste conoscenze in merito alle promozioni personalizzate rispetto alle abitudini di acquisto dei singoli consumatori. Per questo tirocinio è richiesta la laurea in discipline economiche e/o statistiche.

Completano i requisiti per tutti e tre i profili: la conoscenza del pacchetto office (richiesto Excel livello avanzato), precisione, affidabilità e flessibilità.

La sede di tirocinio è a Milano.

Coop Lombardia ricerca, altresì, un tirocinante addetto alle vendite appartenente alle categorie protette. Gli interessati svolgeranno le seguenti attività: assistere il socio o cliente fornendo eventuali informazioni; scaffalatura e riordino dei prodotti; controllo delle scadenze e rotazione merci; stoccaggio merce e sistemazione di quella in riserva; ritiro merce che risulta non idonea alla vendita; pulizia reparto e banchi; esposizione dei cartellini con indicazione dei prezzi. Tale tirocinio è aperto per le sedi Coop di Milano, Cremona, Varese, Brescia, Bergamo e Pavia.

Come inviare la candidatura alle posizioni Coop

Gli interessati a inviare la candidatura per uno degli annunci di lavoro Coop, possono andare nel sito ufficiale dell'azienda e cliccare sulla sezione "Lavora con noi".

Una volta individuata la posizione interessata, basterà candidarsi all'offerta di lavoro compilando il form online messo a disposizione dalla cooperativa.