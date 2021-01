Continuano le assunzioni nell'azienda Acqua e Sapone che nell'ambito dell'operazione del potenziamento del proprio organico ha indetto nuove assunzioni di personale da inserire nelle varie filiali presenti in diverse città. In particolare, le selezioni riguardano addetti alle vendite per i quali non è richiesto alcun titolo di studio specifico.

Assunzioni in varie sedi d'Italia e nei negozi di nuova apertura

Secondo le Offerte di lavoro lanciate dall'azienda, Acqua e Sapone ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nelle sedi di Vergiate, in provincia di Varese, Paderno Dugnano (Milano), Como, Milano e Nembro (Bergamo).

Si tratta di assunzioni che verranno effettuate per l'inserimento di nuova forza lavoro in negozi di recente inaugurazione mentre continuano le selezioni anche per altri punti vendita già esistenti su tutto il territorio nazionale. Gli annunci di lavoro non richiedono particolari requisiti e le risorse avranno la possibilità di inserirsi in un contesto dinamico e operare per conto di una delle più grandi società appartenenti al settore della grande distribuzione organizzata.

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite, infatti, dopo un percorso formativo strutturato e mirato all'apprendimento delle conoscenze necessarie, saranno in grado di gestire in completa autonomia il punto vendita garantendo continuo supporto ai clienti, fornendo le informazioni necessarie sulle promozioni.

Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nel continuo approvvigionamento della merce in negozio in collaborazione con gli addetti al magazzino e alla sistemazione dei prodotti per il corretto rifornimento degli scaffali. Si occuperanno anche delle operazioni di incasso e della gestione dei resi.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite non è necessario il diploma di scuola superiore né viene richiesta una pregressa esperienza nel settore ma i candidati ideali dovranno essere in possesso di capacità relazionali e flessibilità oraria.

Inoltre, è necessaria la conoscenza dei principali software informatici e del pacchetto Office e possedere capacità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tutti coloro i quali desiderano partecipare alle selezioni in Acqua e Sapone potranno collegarsi direttamente sul portale dell'azienda e, dopo aver scelto la posizione desiderata potranno procedere alla registrazione sul portale, allegando il proprio curriculum vitae.

I responsabili delle risorse umane analizzeranno le candidature e procederanno con le convocazioni.