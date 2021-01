Bartolini ha avviato delle nuove selezioni per personale diplomato da inserire nelle sedi di Ancona, Padova, Settimo Torinese, Rovato, Pomezia, Rovereto, Bologna, Firenzee Benevento. In particolare, le posizioni ricercate sono le seguenti: corrieri, commerciali interni ed esterni, supervisori e impiegati operativi. La ricerca è rivola a entrambi i sessi e non ci sono termini di scadenza per inviare la propria richiesta. Il candidato potrà inoltrare la candidatura caricando il proprio curriculum vitae dopo aver scelto la figura professionale che più gli piace.

Posizioni aperte per impiegati operativi e assistenza clienti

Per quanto riguarda la posizione di commerciale esterno, tale figura si occuperà di vendere i servizi di trasporto alla clientela, effettuando attività di sviluppo e mantenimento. Il candidato ideale è una persona diplomata con esperienza di vendita di servizi e/o prodotti rivolti alle aziende. Necessaria una discreta conoscenza degli strumenti informatici, buona conoscenza della lingua inglese, forte dinamismo e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. La sede di lavoro è Ancona .

Quanto alla figura di impiegati, gli uffici in cui saranno chiamati ad espletare le loro attività sono: partenze, consegne, assistenza alle vendite, operativi e data entry. Il candidato ideale è diplomato.

L'impiegato addetto alle prese e consegne dovrà collaborare con il supervisore prese e consegne nella gestione quotidiana dell'attività di distribuzione e di ritiro delle merci presso la clientela, partecipando all'organizzazione dei "giri" quotidiani degli autotrasportatori. Quello addetto alle partenze svolge attività di data-entry dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predispone la relativa documentazione.

Costituisce titolo preferenziale un'esperienza impiegatizia in analogo ruolo presso operatori del settore trasporti. L'impiegato addetto all'assistenza clienti ha il compito di supportare il responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti spedizioni non andate a buon fine, soddisfacendo le richieste telefoniche della clientela. L'impiegato operativo invece svolge tutte le mansioni di ufficio relative ad una piccola filiale, tra le quali bollettazione, gestione cassa e gestione delle spedizioni.

Tali posizioni sono libere nelle città di: Pomezia, Rovato, Rovereto, Settimo Torinese, Firenze, Bovisa, Cinisello, Viterbo e Milano

Il commerciale interno si occupa invece dell'attività di promozione dei servizi verso potenziali clienti, nonché di vendita. Gestisce inoltre l'agenda dei commerciali esterni, segue le pratiche amministrativo/commerciali e l'archivio. Occorre aver conseguito il diploma o la laurea e aver maturato un'esperienza significativa in attività di segreteria/assistenza commerciale. I supervisori notturni, partenze e arrivi supportano il responsabile del reparto, in orario pomeridiano-serale, nell'attività di gestione delle merci in partenza/ arrivo verso gli altri HUB, partecipando alle attività di coordinamento delle risorse del magazzino. Le sedi di lavoro sono Padova, Settimo Torinese e Gorizia.

Si cercano anche corrieri, marketing data analyst, PUDO manager e assistenti project manager

Il marketing data analyst opererà, in supporto al marketing manager, nella gestione dei piani di marketing orientati allo sviluppo del business B2B and B2C. Contribuirà alla espansione del business lavorando in stretta collaborazione con stakeholders sia interni che esterni. Il candidato ideale ha una laurea specialistica in ambito economico/statistico ed esperienza pregressa di 5 anni in ambito marketing. La sede di lavoro è Bologna.

Si cercano inoltre corrieri muniti di patente C nella la sede di Benevento per il trasporto di merci con veicoli su gomma nel rispetto dei tempi e orari stabiliti, proteggendo il carico in ottemperanza della normativa che regola il trasporto in base alla tipologia delle merci.

Bisogna essere disponibili a effettuare trasferte nel territorio della Regione Campania. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga.