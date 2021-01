Nuove assunzioni da parte della società Arcaplanet, operante nel settore della grande distribuzione organizzata e attiva nel commercio di prodotti per gli animali. Le attuali ricerche sono rivolte a giovani con la passione per gli animali domestici e anche a giovani laureati che, invece, saranno inseriti nel reparto amministrativo.

Arcaplanet apre le assunzioni per il settore vendite e amministrativo

Per il potenziamento della propria rete di vendita, Arcaplanet ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite da inserire in molte province d'Italia come Zelo Buon Persico (Lodi), Roma, Foggia, Montevarchi (Arezzo), Venezia, San Giovanni Lupatoto (Mantova), Bari, Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Curno (Bergamo), Avegno (Genova), Dalmine (Bergamo) e Milano.

Per quanto riguarda il reparto amministrativo, invece, l'azienda ha avviato le assunzioni per junior accountant che opereranno nella filiale di Carasco, in provincia di Genova.

Avviate le selezioni per addetti alle vendite

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, infatti, Arcaplanet ricerca in molti pet store distribuiti su tutto il territorio nazionale, addetti alle vendite che avranno funzioni di supporto alla clientela e contribuiranno alla corretta gestione del punto vendita, garantendo il continuo rifornimento della merce in negozio e una corretta gestione delle casse. Per candidarsi alla posizione non viene richiesto il diploma di maturità ma solo ottime doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e notevoli capacità di organizzazione, di coordinamento e di pianificazione.

Le risorse, inoltre, avranno la possibilità di frequentare un corso formativo allo scopo di apprendere le competenze necessarie per svolgere in completa autonomia il proprio lavoro.

Si ricercano anche addetti alla contabilità

Per la sede di Carasco (Genova), invece, sono aperte le assunzioni per addetti alla contabilità che si occuperanno della registrazione dei documenti contabili: fatture attive e passive, incassi e pagamenti e operazioni di prima nota.

Inoltre, dovranno essere in grado di effettuare i pagamenti degli F24, liquidazioni periodiche Iva, gestire le ritenute d'acconto, di effettuare le riconciliazioni bancarie e di archiviare i documenti sui sistemi digitali. In questo caso, viene richiesta una laurea in Economia ed un'esperienza di almeno due o tre anni maturata in società di revisione o in uffici che si occupano di amministrazione e contabilità.

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica direttamente dal portale Arcaplanet, dove si potranno consultare gli annunci di lavoro e scegliere la posizione e il luogo desiderati. Dopo aver effettuato la registrazione sul portale, infatti, i candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae.