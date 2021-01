La catena di supermercati Coop sta assumendo personale diplomato e laureato da impiegare in diversi ruoli professionali. In particolare si cercano addetti alla vendita, allievi specialisti nei reparti, capireparto, farmacisti, ottici, macellai e figure nell'area marketing. Le candidature dovranno avvenire in modalità telematica e non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della domanda.

Offerte di lavoro nei supermercati per personale diplomato

Le risorse in possesso del diploma potranno candidarsi come addetti alle vendite, allievi specialisti nei reparti, capireparto e macellai. Gli addetti alle vendite saranno inseriti nei punti vendita delle province di Brescia, Como, Crema, Pavia, Bergamo, Milano e hinterland (Lombardia).

Tali figure supporteranno la clientela, svolgeranno attività di cassa e di gestione dei diversi metodi di pagamento, riforniranno gli scaffali. Per candidarsi sarà necessario, per l'appunto, un diploma nella scuola secondaria o una qualifica professionale, mentre non è richiesta esperienza. Il contratto offerto è a tempo determinato. Unicoop Firenze, invece, è alla ricerca di addetti alle vendite da inserire all’interno dei punti vendita della Toscana che abbiano, però, già avuto un'esperienza lavorativa in tale ruolo anche se breve.

Gli allievi specialisti saranno assunti per lavorare nei reparti di panetteria, pasticceria, salumeria, macelleria e pescheria e svolgeranno le attività necessarie alla preparazione dei prodotti, al rifornimento nonché della vendita assistita al banco.

Anche in questo caso è richiesto un diploma nella scuola superiore o un qualifica professionale e non è indispensabile aver effettuato esperienza lavorativa nel medesimo ruolo. Le sedi del lavoro sono nelle aree di Milano, Monza Brianza, Varese, Como, Brescia, Bergamo, Pavia, Cremona e Lodi (Lombardia).

I capireparto saranno responsabili di diverse reparti del supermercato.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

A Torino (Piemonte), ad esempio, si cercano un caporeparto di ortofrutta e un caporeparto di macelleria per gestire l'intero presidio del ciclo delle merci (dall’ordine alla vendita diretta). In questo caso è richiesta un'esperienza pregressa nel medesimo ruolo. Un macellaio si cerca anche a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (Emilia Romagna).

Assunzioni Coop per personale laureato e come candidarsi

L'azienda è alla ricerca anche di laureati per stage, farmacisti e un ottico. I farmacisti devono essere regolarmente iscritti al relativo ambito professionale e saranno impiegati nella provincia di Torino (Piemonte), Albenga, Savona, Genova, Carasco, Sarzana, La Spezia (Liguria), a Varese, Monza, Como, Vignate, Milano (Lombardia).

I tirocinanti in area marketing (con laurea in ambito economico) avranno la possibilità di effettuare degli stage in Lombardia e in Toscana per gestire la contabilità e i processi produttivi dell'impresa. Infine si ricerca un ottico a Piacenza. Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Coop è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda nella sezione "lavora con noi", in seguito basterà selezionare l'offerta di lavoro a cui si è interessati e, in basso, cliccare su "nuovo curriculum" o "candidato già registrato".