Assunzioni nella multinazionale Enel che ha avviato le selezioni per giovani diplomati da inserire in alcune sedi distribuite sul territorio nazionale con la mansione di geometri. In particolare, ricerca personale da inserire nelle filiali di Milano, Piacenza, Roma, Cagliari, Pescara, Perugia, Napoli, Bari, Catanzaro, Potenza e Palermo.

Enel continua le assunzioni in Italia

Le assunzioni in Enel Energia rappresentano un'occasione per i giovani che avranno la possibilità di intraprendere una carriera all'interno di una delle più grandi aziende operanti nel settore energetico. La multinazionale, inoltre, è presente in Italia e, nell'ambito dell'operazione per il potenziamento del proprio organico continua le assunzioni di personale da inserire con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante e successiva trasformazione in contratto a tempo determinato o indeterminato.

Selezioni in corso per geometri

Secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale Enel, Infatti, l'azienda ha avviato le assunzioni per geometri da inserire nelle filiali presenti a Palermo, Catanzaro, Perugia, Bari, Potenza, Milano, Roma, Napoli, Piacenza, Cagliari e Pescara. Le risorse opereranno per conto di Enel Green Power e saranno responsabili delle analisi del territorio per l'individuazione dei terreni sui quali elaborare progetti, avvieranno studi di fattibilità preliminare e supporteranno il team per la contrattualizzazione dei terreni su cui realizzare gli impianti nel caso di progetti originati in co-sviluppo con terzi soggetti.

I requisiti richiesti

I geometri che lavoreranno in Enel, inoltre, gestiranno i rapporti commerciali con le controparti privati o pubbliche per l'acquisizione dei terreni sui quali realizzare gli impianti elettrici, oltre a gestire tutto l'iter relativo alle autorizzazioni del progetto con gli enti pubblici competenti per la costruzione ed esercizio dell'impianto.

Avranno anche funzione di supporto di tutte le attività propedeutiche all'apertura del cantiere.

Per candidarsi alla posizione, è necessario un diploma di geometra e il possesso di un'esperienza almeno quinquennale nel settore dell'energia. Inoltre, i candidati dovranno avere una buona conoscenza del settore energetico e in particolare delle energie rinnovabili, conoscenza della normativa nazionale di riferimento, doti di problem solving, capacità di comunicazione e di negoziazione e attitudine al lavoro in team.

Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente sul portale Enel dove compariranno tutti gli annunci di lavoro attualmente aperti.