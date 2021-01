Continua la campagna di assunzioni nella multinazionale tedesca Lidl che, nell'ambito dell'operazione per il potenziamento del proprio organico ricerca operatori di filiale su tutto il territorio italiano. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online direttamente sul portale dell'azienda.

Nuove assunzioni in Lidl

Lidl ha recentemente avviato le assunzioni per operatori di filiale a Molinella (Bologna), Cento, in provincia di Ferrara, Novara, Prata di Pordenone e Rende (Cosenza), dando una buona opportunità che potrebbe rivelarsi utile per tutti coloro che intendono avviare una carriera all'interno di una delle più grandi società operanti nel settore della grande distribuzione organizzata e nella distribuzione alimentare.

Su tutto il territorio nazionale è presente con circa 630 punti vendita e, per l'ampliamento della propria rete di vendita ricerca nuova forza lavoro.

Lidl ricerca operatori di filiale

Nel dettaglio, le assunzioni riguardano il profilo professionale di operatore di filiale che saranno inseriti nei punti vendita di Cento (Ferrara), Prata di Pordenone, Molinella (Bologna), Novara e Rende in provincia di Cosenza. Le risorse dovranno occuparsi dello sviluppo della propria rete di vendita, assistendo la clientela e fornendo le informazioni utili per rendere più confortevole l'acquisto. Saranno, infatti, un punto di riferimento per tutti coloro che scelgono i prodotti Lidl, fornendo anche supporto per le operazioni di cassa. Dovranno essere capaci di gestire i diversi metodi di pagamento, preparare i nuovi articoli in promozione e collaborare con l'intera squadra per una gestione ottimale del punto vendita.

Inoltre, saranno responsabili della pulizia e della cura dei locali e della sistemazione della merce negli appositi scaffali.

I requisiti necessari

Per candidarsi alla posizione di operatore di filiale non vengono richiesti particolari requisiti. Non è necessario il possesso di un diploma di scuola superiore né un'esperienza maturata nel settore della GDO.

Le risorse, però, dovranno avere uno spiccato orientamento al cliente, possedere abilità comunicative e relazionali, attitudine al lavoro di squadra, capacità al multitasking e dovranno essere dotate di grande affidabilità. Le candidature potranno essere inoltrate secondo la modalità telematica attraverso il sito istituzionale di Lidl, alla sezione "Annunci di lavoro ", dove i candidati avranno la possibilità di registrarsi e inviare il proprio curriculum vitae.