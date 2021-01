Buone opportunità lavorative per molti giovani che intendono avviare una carriera all'interno di uno dei gruppi più importanti della grande distribuzione organizzata. Esselunga, infatti, ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite e conduttori di linea per il centro di lavorazione hamburger per i quali è richiesto il diploma di maturità.

Assunzioni Esselunga: le domande dovranno essere presentate online

Gli interessati avranno la possibilità di inviare la propria candidatura esclusivamente online attraverso il portale dell'azienda mentre i responsabili delle risorse umane si occuperanno di analizzare attentamente i curriculum vitae pervenuti e convocare tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Le assunzioni in Esselunga, quindi, potranno rappresentare una buona occasione anche per molti giovani in cerca di un'occupazione che, attraverso un percorso formativo on the job potranno ampliare il proprio bagaglio di conoscenze nel settore della grande distribuzione organizzata e in ambito vendite.

Selezioni per addetti alle vendite in molte regioni

Stando alle Offerte di lavoro pubblicate sul portale Esselunga, l'azienda è attualmente alla ricerca di addetti alle vendite da destinare nei punti vendita distribuiti nelle regioni dell'Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Liguria, Lazio e Piemonte e che saranno responsabili del continuo rifornimento del punto vendita e del mantenimento in ordine della merce esposta. Inoltre, dovranno garantire un'adeguata assistenza alla clientela e assisterla nelle fasi d'acquisto, oltre a gestire la logistica supportando le attività di stoccaggio ed esposizione della sala vendita.

I requisiti necessari sono: diploma di maturità o qualifica professionale, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra e propensione ai lavori manuali e operativi. Non è indispensabile una precedente esperienza nel settore.

A Limito di Pioltello si ricercano conduttori di linea

Per la sede di Limito di Pioltello (Milano), invece, sono aperte le assunzioni per conduttori di linea per il centro di lavorazione della carne.

Le risorse si occuperanno dell'avviamento della linea con verifica preventiva delle funzionalità delle prestazioni, della realizzazione della produzione e della segnalazione di eventuali anomalie, oltre a seguire lo sviluppo e messa in opera di nuove ricette.

Anche in questo caso è richiesto un diploma in ambito tecnico o professionale, disponibilità a lavorare su turni, capacità a svolgere le proprie mansioni in un contesto industriale, ottime doti di problem solving, orientamento al risultato e grande precisione.

Tutti gli interessati alle assunzioni in Esselunga potranno verificare le offerte di lavoro attive e registrarsi sul portale dell'azienda per inoltrare la propria candidatura.