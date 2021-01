La Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito web il bando di concorso funzionale alla selezione di nuovo personale. Nello specifico la procedura in questione porterà alla selezione di 105 impiegati di area operativa, che saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nello specifico, i posti messi a disposizione saranno così ripartiti:

10 assistenti amministrativi con orientamento in materie economiche;

10 assistenti amministrativi con orientamento in materie giuridiche;

20 assistenti amministrativi con orientamento in materie statistiche;

25 assistenti tecnici con orientamento nel campo ICT;

40 vice assistenti amministrativi.

I soggetti interessati dovranno scegliere un unico profilo per il quale concorrere: qualora il candidato inviasse più richieste, sarà considerata soltanto l'ultima inviata.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Per poter prendere parte alla selezione, è necessario che ciascun candidato sia in possesso di determinati requisiti:

cittadinanza italiana, di un Paese membro dell'UE o altra cittadinanza, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 65/2001;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

godimento di diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti che impediscano di svolgere le mansioni presso la Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i titoli di studio, sarà richiesto il possesso della laurea triennale nelle discipline indicate nel bando per i profili da assistente amministrativo (rispettivamente, in base all'orientamento, in materie economiche, giuridiche, matematiche e informatiche) oppure il diploma quinquennale, mentre sarà sufficiente il diploma di scuola superiore per il ruolo da vice-assistente.

Non saranno tenute in considerazione tutte le candidature in difetto di uno o più requisiti: l'assenza di essi comporterà l'immediata esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. La Banca d'Italia si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare un controllo sul possesso dei requisiti in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e dell'eventuale assunzione.

Modalità di candidatura e prove concorsuali

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate telematicamente dal prossimo 5 febbraio fino al 9 marzo 2021, ore 16:00, esclusivamente attraverso la piattaforma messa a disposizione sul sito web della Banca. Le domande e gli allegati dovranno essere trasmessi nel rispetto della procedura telematica descritta nel bando di concorso, reperibile sul sito web della Banca d'Italia.

Nell'eventualità in cui il numero delle domande di partecipazione dovesse risultare superiore a quanto stabilito nel bando di concorso, la Banca d'Italia si riserverà la facoltà di effettuare una preselezione per titoli, i cui risultati saranno resi noti attraverso il sito della Banca entro marzo 2021. Il superamento della preselezione consentirà al candidato di accedere alla procedura concorsuale vera e propria, formata da una prova scritta e una orale.