Il marchio sportivo Nike sta cercando nuove risorse da assumere come addetti alle vendite nei suoi negozi tramite il gruppo Percassi, che gestisce diversi brand internazionali partner in Italia. Le risorse devono essere possibilmente amanti dello sport e avere buone capacità relazionali. La candidatura alle Offerte di lavoro di Nike deve avvenire telematicamente, non è prevista una data di scadenza per l'inoltro della domanda.

Assunzioni per addetti alle vendite, i requisiti e le mansioni da svolgere

La figura di addetto alle vendite si occupa della gestione degli acquisiti e dell'accoglienza della clientela, oltre che del mantenimento dell'ordine all'interno del negozio.

Nike sta cercando risorse giovani dinamiche e sportive che abbiano anche proattività ed energia, voglia di lavorare in gruppo, buona conoscenza della lingua inglese e capacità relazionali in moda da far vivere alla clientela una piacevole esperienza all'interno del punto vendita. La conoscenza di altre lingue oltre all'inglese sarà considerato un requisito a favore nella selezione dei candidati.

Le risorse saranno assunte inizialmente con un contratto part-time oppure stage a tempo determinato con possibilità di crescita all'interno del gruppo Percassi. Coloro che saranno assunti per lo stage non devono essere in possesso di una pregressa esperienza nel settore e saranno inseriti in un percorso di formazione volto all'acquisizione delle competenze necessarie per svolgere il lavoro.

Per i candidati che, invece, intendono proporsi per il part-time è preferibile (ma non obbligatorio) aver maturato esperienza in un ambito analogo.

Offerte di lavoro Nike: le sedi e come inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni

Le offerte di lavoro di Nike per il ruolo professionale di addetto alle vendite con contratto stage riguardano le sedi di Milano (Lombardia), Firenze (Toscana), Verona (Veneto).

Le assunzioni di addetti vendite part-time sono previste nei punti vendita di Campi Bisenzio in provincia di Firenze (Toscana), Torino (Piemonte), Bari (Puglia), Marcianise in provincia di Caserta (Campania), Chieti (Abruzzo), Roma (Lazio), Genova (Liguria).

Per candidarsi alle opportunità lavorative di Nike è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo Percassi nella sezione "Lavora con noi" e poi su "Opportunità professionali".

In tale ambito bisognerà cliccare su "Retail" dove compariranno tutte le posizioni aperte (anche riguardanti gli altri brand partner del gruppo); cliccando sulla posizione d'interesse (sales assistent Nike) sarà possibile inoltrare il proprio curriculum vitae.