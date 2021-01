Nuove assunzioni Amazon con 258 Offerte di lavoro aperte a profili senior e junior da inserire negli stabilimenti presenti nella maggior parte delle Regioni italiane. Il reclutamento delle nuove figure professionali prevede le assunzioni anche di giovani neolaureati, disposti a lavorare sui nuovi servizi in partenza sui vari siti Amazon, primi tra tutti le partite tv del mercoledì di Champions League a partire dalla stagione 2021/2022 e le altre attività di intrattenimento televisivo, non solo sportivo. Sul sito ufficiale di Amazon sono presenti numerose posizione aperte anche in sedi multiple, ma che riguardano principalmente le aree di Milano, Roma, Torino, Novara, Bologna, Torrazza (Trapani), Castel San Giovanni (Piacenza) e Passo Corese (Rieti).

Offerte di lavoro Amazon: assunzioni per le partite di Champions e Prime Video

Tra le nuove offerte di lavoro di Amazon sono previste numerose assunzioni che riguarderanno i servizi del cinema e dello sport in tv. L'obiettivo dell'azienda americana è quella di definire i nuovi contenuti di intrattenimento dei clienti Prime Video e dello sport, piattaforma online nella quale Amazon ha ufficializzato, a fine 2020, l'acquisizione dei diritti per trasmettere in Italia le partite in diretta dei 16 migliori incontri di Champions League del mercoledì sera.

In questa ottica, Amazon potenzierà la figura del business lead-football, inizialmente prevista per la sede di Milano che, in collaborazione con il team di Prime Video Sport, si occuperà di supportare l'azienda nei contenuti "dal vivo".

La figura avrà il compito inoltre di agire da responsabile del programma (non tecnico) e da raccordo tra produzione, prodotto, social media, marketing, servizio clienti merchandising e pubbliche relazioni.

Tra le assunzioni previste inoltre, soprattutto nelle sedi di Passo Corese (Rieti), Torrazza (Trapani), Torino, Bologna, Milano e Roma, l'azienda cerca ingegneri che saranno responsabili dei team di tecnici impiegati sulle apparecchiature televisive.

Futuri manager sono ricercati da Amazon per le sedi di Milano e Torino: la mansione ingloberà varie fasi aziendali, dalla gestione degli ordini, alle operazioni dei fornitori, dalla gestione dei progetti in corso all'analisi dei dati per migliorare l'esperienza dei clienti sui siti Amazon.

Profili aperti e opportunità di lavoro di Amazon: come candidarsi

Tra le varie offerte di lavoro, Amazon procederà con le assunzioni di figure più prettamente commerciali, capaci di comprendere le opportunità e gli strumenti pubblicitari di Amazon per aiutare a creare le soluzioni più efficaci per gli inserzionisti sui siti dell'azienda di Seattle e garantire il più alto livello di vendite. Offerte di lavoro sono presenti nella vendita online dei prodotti, nella gestione degli account e del mercato, con candidati che siano in grado di analizzare l'andamento del mercato e stilare tabelle e report di tipo commerciale. Soprattutto nella sede di Novara si cercano profili con eccellenti capacità di comunicazione scritta e verbale a tutti i livelli, esperti di problem solving, capacità analitiche, utilizzo degli strumenti Amazon e Office, principalmente Excel.

Per candidarsi è necessario entrare nell'area "Amazon jobs" del sito ufficiale dell'azienda e procedere alla selezione delle offerte di lavoro di proprio interesse dal motore di ricerca, aiutandosi con i filtri presenti sulla sinistra della pagina che permettono di selezionare le prossime assunzioni per tipologia, categoria (anche commerciale) di lavoro e sedi.