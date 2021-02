Importanti novità per quanto riguarda le assunzioni nella nota azienda Carglass, attiva nel settore della commercializzazione e riparazione di vetri per automobili. L'azienda, infatti, ha recentemente avviato le assunzioni per tecnici installatori da inserire nei vari centri distribuiti sul territorio nazionale.

Carglass avvia le assunzioni in alcune province d'Italia

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per molti giovani in cerca di un'occupazione che avranno la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore ed avviare una carriera stimolante all'interno di un'azienda in continua evoluzione tecnologica.

Carglass, per l'ampliamento del proprio organico ha avviato le assunzioni per tecnici installatori che svolgeranno le proprie mansioni nelle sedi distribuite a Bolzano, Piacenza, Pero (Milano), Treviso, Vicenza, Garbagnate Milanese (Milano), Manerbia (Brescia) e Aosta.

Si ricercano tecnici installatori

Le risorse opereranno per conto dell'azienda Carglass e si occuperanno delle seguenti attività: interventi di riparazione e manutenzione nel settore automotive, sostituzione dei parabrezza delle auto, soddisfare il cliente per tutte le sue esigenze e mettere nuove idee in campo da impiegare per la sostituzione dei cristalli per tutti i tipi di automobili. Saranno responsabili anche della sistemazione dei vetri e dell'approvvigionamento del centro logistico, oltre a svolgere attività tecnici e amministrative per una corretta gestione del centro.

I tecnici installatori, inoltre, prima dell'inserimento in azienda verranno formati attraverso un percorso di stage ben strutturato e mirato all'apprendimento delle conoscenze nell'ambito degli interventi tecnici e di manutenzione da effettuare.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione è necessario il possesso di un diploma tecnico in ambito meccanico, metalmeccanico, chimico, energetico o di riparazione dei veicoli a motore ed un'esperienza anche breve nel medesimo settore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I candidati ideali dovranno avere anche la patente B, attitudine al lavoro di squadra, precisione e cura nei dettagli, spirito di collaborazione, ottime capacità relazionali e attitudine al problem solving. I candidati dovranno essere anche in grado di ascoltare i propri clienti e contribuire a soddisfare le loro esigenze. Le assunzioni in azienda saranno effettuate con contratto a tempo determinato e a tempo pieno e tutti gli interessati alle assunzioni in Carglass potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il portale dell'azienda, alla sezione "Lavora con noi", dove saranno disponibili tutte le sedi e le Offerte di lavoro attualmente aperte e sarà possibile allegare il proprio curriculum vitae.