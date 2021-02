Trony, nota azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per l'elettronica di consumo, informatica e telefonia ha recentemente dato il via a nuove assunzioni di personale da inserire nei diversi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Trony assume nei vari punti vendita d'Italia

In particolare, ricerca addetti alla vendita per gli store presenti a Macerata, Fabrica di Roma (Viterbo), Milano, Latina, Fano (Pesaro e Urbino), Faenza in provincia di Ravenna e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Inoltre, è richiesta anche la figura di carrellista che, invece, sarà impiegato nei vari punti vendita presenti in ambito nazionale.

Per i candidati non sarà necessario il possesso di un'esperienza lavorativa pregressa in quanto Trony offre l'opportunità di apprendere le conoscenze necessarie per poter svolgere le proprie mansioni in completa autonomia e crescere dal punto di vista personale e professionale.

Assunzioni in corso per addetti alle vendite

Stando alle recenti Offerte di lavoro, l'azienda della grande distribuzione organizzata ha avviato le assunzioni per addetti alla vendita che opereranno in gran parte nei vari store distribuiti su tutto il territorio nazionale e, dopo un primo periodo formativo dovranno essere in grado di garantire un'adeguata assistenza alla clientela, fornendo accoglienza e informazioni necessarie per l'acquisto dei prodotti e sulle promozioni in corso.

Inoltre, dovranno occuparsi del continuo rifornimento degli spazi espositivi, provvedere alla sistemazione della merce negli appositi scaffali anche in collaborazione con il centro logistico e mantenere in ordine e pulito i locali. Gli addetti alle vendite avranno un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda le attività di cassa e di cambio merce.

Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite/cassa non sarà necessario il possesso di un diploma di maturità né un'esperienza maturata nello stesso settore ma i candidati ideali dovranno avere ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving e capacità di lavorare in squadra.

I requisiti richiesti per la figura di carrellista

Tra le assunzioni previste, anche quelle riguardanti i carrellisti che, invece, si occuperanno delle attività logistiche quali spostamento delle merci con carrello elevatore e rifornimento del punto vendita.

In questo caso, è richiesto il possesso del patentino per la guida del muletto o altri carrelli elevatori, oltre ad una pregressa esperienza nel settore logistica e nella GDO, grande precisione e affidabilità. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la candidatura online allegando il proprio curriculum vitae corredato da una foto.