L'azienda Esselunga, leader nella grande distribuzione, è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel suo organico. Tra i ruoli proposti, vi sono quelli di addetto alle vendite, addetto alla sorveglianza, farmacista.

Per avere un quadro completo di tutti i posti messi a disposizione da Esselunga, è possibile visitare il sito ufficiale e consultare la sezione dedicata alle posizioni aperte in cui sono disponibili anche le sedi lavorative. Per candidarsi, basterà scegliere il ruolo desiderato, il luogo e allegare il proprio curriculum vitae.

Esselunga assume addetti alle vendite e cassieri

Tra le figure più ricercate spiccano quelle di addetti alle vendite e cassieri.

Esselunga offre un contratto part time o full time e non richiede esperienza pregressa nel ruolo. I candidati dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica di tipo professionale, ufficialmente riconosciuta. La persona dovrà essere pronta a mettersi in gioco, con spirito d'iniziativa e voglia di fare. Sarà dato grande valore alla precisione e alla capacità di lavorare in team. Tutte le attività dovranno essere orientate al cliente e alle sue necessità.

In particolare, il ruolo comporterà la gestione degli scaffali, con rifornimento continuo della merce. I clienti dovranno essere assistiti, con gentilezza e professionalità, durante l'acquisto.

Subito dopo l'assunzione, l'azienda Esselunga offrirà un periodo di formazione dove si verrà affiancati da personale più esperto.

Inoltre saranno disponibili dei corsi teorici.

Esselunga è alla ricerca di nuovi addetti alla sorveglianza

Per garantire il massimo della sicurezza, a clienti e personale, Esselunga ha deciso di ampliare il suo reparto di sorveglianza. A differenza di ruolo di addetto alle vendite, in questo caso i requisiti sono più specifici, soprattutto per quanto riguarda le esperienze pregresse.

Il candidato ideale dovrà essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, essere in grado di utilizzare il pacchetto Office e avere la possibilità di spostarsi sul territorio italiano. Elementi fondamentali per il ruolo saranno un saldo senso etico e la capacità di lavorare in autonomia.

Il sorvegliante dovrà svolgere la sua mansione con grande responsabilità, per individuare qualunque cosa possa comportare un rischio.

Inoltre, dovrà essere in grado di intervenire il più velocemente possibile per risolvere il problema. Dopo ogni azione sarà richiesto anche di stilare un documento con i dati necessari per analizzare la situazione e la sua risoluzione.

Nell'organico c'è posto anche per farmacisti

All'interno dei punti vendita Esselunga, spesso, è presente anche un reparto dedicato alla farmacia. Per questo, sono necessarie figure responsabili che possano soddisfare le esigenze dei clienti. Si cercano candidati in possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Sarà richiesta l'iscrizione all'albo dei Farmacisti e la patente di guida B.

Il ruolo comporterà una notevole flessibilità oraria, con la necessità di rimanere sempre aggiornati sulle novità in ambito farmaceutico.

Le persone prescelte dovranno gestire il banco, assicurarsi che tutti i prodotti siano in ordine e seguire la clientela durante le diverse fasi d'acquisto.