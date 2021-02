Nuove assunzioni lanciate da Decathlon, nota multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di articoli per tutti gli sport. L'azienda, infatti, ha recentemente dato il via libera alle selezioni per addetti alla logistica da impiegare in varie sedi presenti anche in Italia.

Decathlon avvia le assunzioni in alcuni centri logistici d'Italia

In particolare, le assunzioni riguardano magazzinieri che svolgeranno le proprie mansioni nei centri logistici di Basiano (Milano), Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, Maddaloni (Caserta) e Brandizzo nella città metropolitana di Torino.

La multinazionale, infatti, continua gli investimenti per rendere i propri servizi efficienti e garantire un adeguato supporto alla clientela dando maggior spazio alle assunzioni di personale che contribuiranno alla crescita economica del gruppo. Attualmente, Decathlon può vantare della collaborazione di oltre 90 mila dipendenti su scala mondiale mentre in Italia ha attualmente aperto le selezioni per il potenziamento del proprio organico nei vari punti vendita e nei centri logistici.

Selezioni in corso per addetti al magazzino

Stando alle Offerte di lavoro apparse sul portale dell'azienda, Decathlon ha avviato le assunzioni per addetti alla logistica da destinare nei magazzini presenti a Basiano (Milano), Castel San Pietro Terme (Bologna), Maddaloni (Caserta) e Brandizzo (Torino).

Le risorse, infatti, dopo un breve periodo di formazione on the job con il supporto di personale esperto sarà inserito in azienda e svolgerà le seguenti mansioni: gestione del punto logistico e controllo del flusso delle merci in entrate ed in uscita dal magazzino, coordinamento del team ed organizzazione delle attività quotidiane, monitoraggio dei processi operativi ed i relativi KPI e rispetto delle norme relative alla sicurezza sugli ambienti di lavoro.

I requisiti richiesti

I candidati ideali dovranno essere in possesso di ottime doti comunicative e di comunicazione, avere passione per il retail e per lo sport in genere, avere capacità di organizzazione e di pianificazione delle attività, attitudine al problem solving e orientamento al risultato. Per candidarsi alla posizione di addetto alla logistica, inoltre, non viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non è necessaria nemmeno una pregressa esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata ed in ambito logistico.

Gli interessati alle assunzioni in Decathlon potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente online utilizzando il form predisposto sul portale dell'azienda, dove avranno la possibilità di consultare le offerte di lavoro attive ed allegare il curriculum vitae.