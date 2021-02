Nel nuovo numero della Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Casa Fenzi di Conegliano (Treviso) è stato emanato un pubblico concorso per l'assunzione di un assistente sociale. Lo stesse ente ha indetto un bando per un posto di logopedista e per un posto di amministratore contabile. Le assunzioni avverranno mediante contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le prove d'esame, si articoleranno in una prova scritta, una prova teorico-pratica e una prova orale che verterà sulle materie previste del programma d'esame. I cittadini non italiani dell'Unione Europea saranno chiamati a sostenere un test di verifica della lingua italiana.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 4 marzo 2021.

Casa Fenzi: selezione per differenti professioni

Potranno presentare la propria candidatura: i cittadini di nazionalità italiana equiparati ai cittadini membri dell'Unione Europea o titolari del diritto di soggiorno. Inoltre sarà essenziale non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione e non aver subito condanne che comportino l'allontanamento dai pubblici uffici. Per quanto riguarda il possesso del titolo di studio, gli interessati devono aver conseguito:

Assistente sociale: diploma universitario abilitante per l'esercizio della professione, diplomi riconosciuti equivalenti; iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

diploma universitario abilitante per l'esercizio della professione, diplomi riconosciuti equivalenti; iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali. Logopedista: laurea di primo livello classe SNT/02, oppure laurea in scienze delle professioni sanitarie di riabilitazione, altri titoli afferenti, essere iscritti al relativo albo professionale.

laurea di primo livello classe SNT/02, oppure laurea in scienze delle professioni sanitarie di riabilitazione, altri titoli afferenti, essere iscritti al relativo albo professionale. Istruttore amministrativo contabile: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione della domanda

I partecipanti alle selezioni potranno presentare la propria istanza tramite raccomanda con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: casa.fenzi @legalmail.it.

In alternativa sarà possibile consegnare la domanda alla segreteria dell'Ente a Conegliano, entro il 4 marzo 2021. Oltre alle istanze, i candidati dovranno allegare un documento di identità in corso di validità e curriculum professionale aggiornato, che riporti il titolo di studio richiesto, la partecipazione ai corsi di studio, eventuali titoli di specializzazione, o esperienze professionali con l'indicazione del periodo di lavoro.

Per ulteriori informazioni si rimanda al portale internet della Casa Fenzi di Conegliano, alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso o alla voce news, presente nella pagina d'ingresso del sito.