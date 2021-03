Mondialpol Security Gruop sta cercando diversi profili professionali da inserire nel suo organico. Tra le selezioni aperte vi sono quelle per guardie giurate e impiegati negli uffici. Per candidarsi a entrambe le posizioni di lavoro è necessario essere diplomati, non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria candidatura, che dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica.

Offerte di lavoro: Mondialpol assume guardie particolari giurate

L'istituto di vigilanza sta cercando guardie particolari giurate per la gestione dei servizi di vigilanza e del trasporto valori. Le risorse, oltre a un diploma nella scuola media superiore, devono essere in possesso della patente di guida B, avere una conoscenza base della lingua inglese, essere disponibili a lavorare su turnazione anche nei festivi e nei notturni.

Inoltre coloro che andranno a ricoprire tale ruolo professionale dovranno dimostrare un temperamento flessibile, serio, affidabile, orientamento alla clientela, capacità di autocontrollo e prontezza.

Per tale posizione di lavoro non è richiesta esperienza, a parte per coloro che si occuperanno del trasporto valori (in questo caso è richiesta esperienza pregressa di almeno un anno), mentre costituiscono titoli preferenziali: essere in possesso di titoli prefettizi (nomina a guardia giurata e porto d'armi), aver svolto formazione, avere certificazioni specialistiche. L'offerta di lavoro è disponibile nelle sedi di Civitanova Marche, Pesaro e Urbino, Bergamo, Parma, Udine, Milano, Pordenone, Cortina, Ancona. Il contratto proposto è a tempo indeterminato.

Assunzioni per impiegati negli uffici e come inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione

Per la sede di Como, Mondialpol assume impiegati nell'ufficio amministrazione e nell'ufficio paghe. La prima figura si occupa della gestione dei movimenti contabili aziendali pertanto è richiesta competenza in ambito di contabilità analitica, diploma in ragioneria, buona conoscenza del pacchetto Office, doti relazionali, precisione e affidabilità.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inizialmente è previsto un contratto si stage. Chi sarà assunto nell'ufficio paghe deve essere in possesso di un diploma in ragioneria oppure una laurea in discipline economiche, esperienza nel ruolo, conoscenze informatiche anche in riferimento ai programmi di gestione presenze e paghe. Il contratto di lavoro è full time.

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Mondialpol è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale del sito nella sezione "Lavora con noi" in cui basterà cliccare la posizione d'interesse e inviare il proprio curriculum vitae.