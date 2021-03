L'istituto bancario Ing Direct sta cercando nuove risorse da assumere per diversi ruoli professionali. In particolare ha avviato le selezioni per diplomati e/o laureati, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico come agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, social media stageur, bank shop stageur. Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica e non è indicata una data una data di scadenza per candidarsi alle Offerte di lavoro di Ing Direct.

Offerte di lavoro in banca: le opportunità per i laureati

Coloro che hanno conseguito una diploma di laurea avranno la possibilità di candidarsi per i seguenti ruoli professionali: consulenti finanziari, social media stageur, bank shop stageur.

I consulenti devono: essere laureandi oppure laureati in discipline economiche oppure tecniche umanistiche, essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari oppure essere disponibili al superamento dell’esame abilitativo per tale ruolo, avere capacità relazionali, propensione al raggiungimento degli obiettivi e interesse verso il mondo del mercato finanziario. Le sedi lavorative per i consulenti finanziari sono Milano, Roma, Torino, Bergamo, Genova, Bologna, Firenze.

I social media stageur saranno assunti inizialmente per uno stage di sei mesi e devono aver conseguito un diploma di laurea in comunicazione, marketing o ambiti affini. Oltre a tale requisito sono richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese e dei programmi informatici, capacità di scrittura e copywriting, dimestichezza nell'utilizzo dei social media (come Instagram e Facebook), propensione al lavoro di gruppo.

In questo caso la sede lavorativa è Milano.

I bank shop stageur devono essere in possesso di una laurea in materie umanistiche o economiche e saranno inseriti nelle sedi di Torino e Roma inizialmente per uno stage di sei mesi. La figura deve avere doti relazionali, essere propositiva o orientata alla clientela, avere attitudine a lavorare in gruppo, buona conoscenza della lingua inglese e interesse nei confronti dei modelli più evoluti di interazione digitale.

Assunzioni in banca per agenti diplomati e come inviare la propria candidatura per Ing Direct

Gli aspiranti alla figura di agente in attività finanziaria devono aver maturato un’esperienza (anche breve) nella vendita di prodotti o dei servizi preferibilmente all'interno di un istituto bancario o di un contesto finanziario. Inoltre il candidato ideale deve avere buone doti relazionali, propensione al raggiungimento degli obiettivi, essere dinamico e flessibile.

Per candidarsi alle suddette proposte di lavoro di Ing Direct è necessario collegarsi sul sito ufficiale dell'istituto bancario nella sezione "Posizioni aperte". In tale ambito compariranno tutte le offerte di lavoro: sarà necessario scegliere quella d'interesse e poi cliccare su "Applicare".