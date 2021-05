Nuove prospettive lavorative nella nota azienda dell'energia Enel. La società, infatti, sta attuando un nuovo piano di assunzioni volto al reclutamento di giovani diplomati che ricopriranno posizioni tecnico-operative. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica.

Enel avvia le assunzioni

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano di far parte di un'azienda in continua evoluzione tecnologica e in costante crescita. Le assunzioni in Enel, infatti, rappresentano un'occasione per molti giovani neodiplomati di cimentarsi in un contesto dinamico e dar vita ad un percorso professionale all'interno di una multinazionale ben consolidata a livello mondiale.

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Enel Energia, l'azienda sta ricercando personale diplomato da inserire con mansioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale.

Si ricercano giovani diplomati

Una buona opportunità per molti giovani che avranno la possibilità di prendere parte a dei percorsi formativi ben strutturati, anche grazie all'inserimento in azienda con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi. Le risorse, avranno modo di apprendere le competenze necessarie nell'ambito tecnico e nel settore energetico. Difatti, saranno in grado di eseguire interventi di riparazione e manutenzione su cablaggi, reti elettriche e centraline.

Inoltre, avranno il compito di effettuare le analisi sulle centrali elettriche e adottare i dovuti controlli al fine di garantirne la sicurezza. Inoltre, si occuperanno di risolvere le eventuali problematiche riscontrate dalla clientela.

I giovani saranno inseriti con contratto di apprendistato

Per candidarsi alla posizione suddetta, i requisiti necessari sono: diploma di istruzione secondaria di secondo grado in ambito tecnico, elettrico, elettronico, meccanico, dell'energia e titoli affini, avere competenze tecniche di tipo elettronico, meccanico o elettrotecnico, disponibilità a svolgere turni in reperibilità, rispetto delle scadenze, avere capacità di organizzazione, attitudine alla risoluzione dei problemi, buona padronanza della strumentazione informatica, attitudine al lavoro di gruppo e una sensibilità sui temi della sicurezza.

Le assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato all'inserimento definitivo in azienda. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le offerte di lavoro presenti sul portale Enel e, dopo essersi registrati potranno inoltrare il proprio curriculum con la procedura telematica presente sul portale.