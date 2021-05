La multinazionale Ferrero seleziona personale per la copertura di vari posti di lavoro in Piemonte, Basilicata, Campania, Lombardia. La recente selezione è aperta a laureati e diplomati anche senza esperienza e a entrambi i sessi. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura tramite web, attraverso il portale Ferrero, allegando il proprio curriculum vitae. Le assunzioni in Ferrero comprendono anche diversi benefit per il personale, percorsi formativi e premi aziendali.

Le nuove figure al momento ricercate sono per:

manutentore meccanico ed elettronico,

shift operative leader

operaio stabilimento

maintance magazino automatico,

addetto utilities

consumer shopper understanding specialist,

junior process technology,

ice cream junior technological driver

montatore meccanico trasfertista

Avviate le assunzioni per manutentori meccanici, addetto Utilities, operaio stabilimento

Si ricercano operai di stabilimento che si occuperanno anche dei processi di preparazione dei prodotti e delle macchine di incarto e confezionamento nelle sedi di Alba, Balvano, Pozzuolo Martesana (Milano), Sant'Angelo dei Lombardi. Un'altra figura richiesta è quella di tecnico manutentore il quale dovrà avere conoscenze tecniche di natura meccanica e pneumatica; capacità di analisi guasti e diagnostica su diverse tipologie di processi; grande attitudine al problem solving e al lavoro di squadra e proattività.

Fra i requisiti richiesti c'è il diploma di maturità o qualifica professionale in ambito meccanico o meccatronico, ottime capacità di analisi. Deve dare disponibilità a lavorare sui 3 turni.

Per quanto riguarda invece il tecnico manutentore elettronico, questo necessita di conoscenze approfondite di elettrotecnica ed automazione generale, deve essere in grado di eseguire l’analisi guasto e la diagnostica sia su processi di preparazione che su apparecchiature più complesse.

Si richiede possesso di diploma di maturità in ambito elettronico/elettrotecnico/meccatronico e la propria disponibilità a lavorare sui 3 turni. Le sedi di lavoro per tali posizioni sono sempre Alba, Balvano, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi.

Un'altra posizione aperta riguarda il capo operativo di turno o shift operative leader addetto alla gestione del personale, alla richiesta d'intervento della manutenzione in caso di guasto e servizio di riparazione, al miglioramento continuo.

È responsabile dell'interruzione o del rallentamento della produzione delle linee sulla base delle informazioni provenienti dagli operatori e garantisce il rispetto di tutti gli standard di igiene. Viene richiesta una laurea magistrale in ingegneria meccanica o industriale, ingegneria chimica; fluente inglese, disponibilità alla mobilità internazionale e al lavoro su turni. Le sedi di lavoro sono Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei lombardi.

Il consumer shopper understanding specialist è un esperto di comprensione del consumatore, categoria Nutella e snack. Lui/lei collaborerà con i team del marchio globale Nutella & Ferrero per fornire ai dipartimenti marketing informazioni chiave sui consumatori e analisi dei dati di mercato per supportare i piani di innovazione, lo sviluppo del marchio e le decisioni aziendali.

Il profilo ricercato ha conseguito in Master in economia, marketing o fisiologia. Almeno 3 anni di esperienza rilevante in attività di approfondimento dei consumatori in azienda. È obbligatorio parlare bene l'inglese.

Posizioni aperte per montatori meccanici trasfertisti, junior process technology, addetti utilities

Si selezionano anche montatori meccanici trasfertisti ad Alba. Le risorse svolgeranno principalmente attività di assemblaggio e montaggio meccanico di macchinari industriali speciali attraverso la lettura del disegno meccanico e dello schema pneumatico. Il candidato ideale ha conseguito un diploma di maturità o qualifica professionale a indirizzo meccanico/meccatronico, conosce il disegno meccanico.

Un'altra posizione richiesta è quella per ice cream junior technological driver, finalizzata a supportare lo sviluppo di progetti di innovazione tecnica e tecnologica con particolare riferimento alla linea Gelati Ferrero. La risorsa prescelta si occuperà della gestione dell'innovazione, dello sviluppo del miglioramento tecnico e tecnologico per la categoria di prodotti competente. In tal caso bisogna aver conseguito una laurea preferibilmente in Ingegneria Chimica, o almeno in discipline scientifiche come Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e sono richieste 3-5 anni di esperienza, maturati preferibilmente in aziende del settore gelateria. Le sede di lavoro è Alba.

La figura di maintenance (manutentore) magazzino automatico è richiesta a Pozzuolo Martesana nel nuovo magazzino automatico che gestisce la quasi totalità delle pedane prodotte all'interno del Plant. Occorre dare la disponibilità al lavoro sui 3 turni e aver conseguito diploma in ambito elettronico/elettrotecnico/meccatronico/informatico. La figura professionale ricercata possiede un elevato know-how in ambito meccanico ed elettronico, oltre a una spiccata conoscenza del pacchetto Office.

Gli addetti utilities si occuperanno invece di mantenere sempre efficienti gli impianti, del mantenimento dei macchinari in esercizio. Anche in questo caso, si richiede un diploma in ambito termotecnico, flessibilità oraria, capacità di condurre gli impianti a vapore.

Le sede di lavoro è a Pozzuolo Martesana.

Il maintenance shift leader (capo manutentore) si occupa di selezione e valutazione del personale, rileva le aree di miglioramento sia a livello di sistema di manutenzione nel suo insieme che a livello di attrezzature / macchinari. Necessaria la laurea magistrale in ingegneria meccanica, elettronica o meccatronica. La sede di lavoro è Balvano.

Un'altra figura ricercata è quella di junior process technology che assicura l'ottimizzazione del processo produttivo tecnologico e il trasferimento delle “best practice” al responsabile della produzione. Le sue principali responsabilità sono fornire ottimizzazione del processo tecnologico e consigli per impostare il ciclo produttivo, analizzare il ciclo e individuare le azioni correttive necessarie, definire nuovi metodi tecnologici e monitorare i parametri di produzione.

Viene richiesta la laurea Magistrale in tecnologo alimentare o ingegneria chimica; fluente inglese, disponibilità alla mobilità internazionale. La sede di lavoro è Balvano.