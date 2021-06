Go Project è un’agenzia digitale che ha lo scopo di soddisfare le esigenze comunicative di tutti i clienti. Attualmente sta cercando diverse figure professionali, in sede e da remoto. Il gruppo abbina una competenza strategica e creativa con un ampio know how di conoscenza tecnologica e, per entrare a farne parte, bisogna aver maturato almeno due anni di esperienza. Fornisce ai clienti soluzioni software per la comunicazione, agili e sempre pronte per rispondere con flessibilità ad ogni tipo di esigenza, dunque bisogne essere esperti e creativi.

Il team è composto da due unità di sviluppo, quella software e quella di comunicazione. Per questo motivo Go Project è alla ricerca di social media manager in grado di soddisfare tutti i tipi di comunicazione digitale con competenze nelle tecnologie più avanzate. Il project management è uno dei punti di forza, al quale l'azienda vuole aggiungere figure professionali esperte e capaci a tempo indeterminato. Il lavoro è ad ampio respiro, compresi audiovisivi, stampe in grande formato e organizzazione di eventi istituzionali. Vediamo nel dettaglio i requisiti e come fare per candidarsi.

Social media manager junior: come candidarsi

La prima figura ricercata è un social media manager junior, portato al digital marketing e al social media con almeno due anni di esperienza.

La risorsa farà direttamente riferimento al team di comunicazione per supportarlo e seguire i clienti nelle campagne SEO - SEM, gestire campagne di social adv con Facebook e LinkedIn in tutte le fasi della progettazione fino al risultato finale.

Occorrono conoscenze dei principi SEO e SEM, esperienza sui social network, capacità di copywriting e conoscenza della lingua inglese.

Le sedi di lavoro sono Roma e Avezzano, oppure da remoto. Il contratto è a tempo indeterminato e l’orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Per candidarsi bisogna inviare una lettera di presentazione con esempi di pagine Facebook o Instagram gestite all'indirizzo di posta elettronica rinvenibile sul sito internet dell'azienda.

Lavorare da remoto a tempo indeterminato

Un’altra figura professionale ricercata da Go Project è il senior social manager, con almeno quattro anni di esperienza che si relazionerà direttamente con la responsabile della comunicazione e seguirà i clienti per diverse attività. Innanzitutto dovrà supervisionare e gestire le campagne SEO e SEM, massimizzando il ROI e dunque ottimizzando i budget pubblicitario di competenza.

Dovrà gestire direttamente le campagne di social adv con Facebook e LinkedIn, usare YouTube analytics, google analytics e altri tools di social media manager per ottimizzare il lavoro. Dovrà gestire le pagine social dei vari clienti risolvendo eventuali situazioni di crisi. I requisiti richiesti sono un’ottima conoscenza dei principi SEO e SEM, esperienza sui social network, conoscenza di Facebook, LinkedIn e Google ads e capacità di copywriting, oltre alla conoscenza della lingua inglese.

Anche in questo caso le sedi di lavoro sono a Roma e ad Avezzano, oppure da remoto. Il contratto è a tempo indeterminato e l’orario dal lunedì al venerdì full time. Per presentare una lettera di motivazione con esempi di pagine Facebook, Instagram o LinkedIn gestite, o altre referenze, scrivere al suddetto indirizzo di posta elettronica.

Le candidature sono aperte a tutti perché, sebbene la sede dell’azienda sia a Roma, è possibile lavorare anche on-line ovvero da remoto. Per presentare i propri CV è opportuno allegare un portfolio delle proprie esperienze e dei lavori fatti o attualmente in essere. Le figure ricercate devono avere almeno due o quattro anni di esperienza per un contratto a tempo indeterminato.